Fatal accidente en la Ruta 151: una mujer murió y un hombre pelea por su vida

Ambos viajaban una motocicleta, cuando el conductor perdió el control por el mal estado de la calzada. Estaban yendo desde Cinco Saltos a San Patricio del Chañar.

El fatal accidente ocurrió el viernes por la noche en la Ruta 151.

Un fatal siniestro lugar tuvo lugar en horas de la noche del viernes 14, en la Ruta 151 , cerca de la estación de servicio de Barda del Medio . Una motocicleta en la que viajaban un hombre y una mujer, perdió el control y provocó que ambos cayeran del rodado y sufrieran heridas de gravedad. La mujer fue trasladada al Hospital donde se confirmó su fallecimiento.

El trágico accidente se registró en el kilómetro 29,3 de la Ruta Nacional , cuando el hombre de 37 años y la mujer de 43 se dirigían desde Cinco Saltos hacia San Patricio del Chañar . Por razones que todavía se tratan de establecer, el conductor perdió el control de la motocicleta y ambos cayeron al asfalto de forma violenta.

Vilma Ríos, la responsable de Tránsito de cipoleño en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “El varón pierde el control de la motocicleta y caen del rodado a una distancia bastante considerable . Se puso visualizar de manera inmediata que el varón tenía una fractura expuesta en su parte baja de la pierna derecha”.

Las personas se trasladaban en una motocicleta marca Rover 160 cilindrada que era conducida por el hombre de 37 años y la acompañaba la mujer de 43 años, ambos oriundos de San Patricio del Chañar. La violencia del impacto y la distancia que recorrieron al ser expulsados del rodado, provocaron graves heridas en ambos.

Confirmación del deceso de la mujer

La violencia del impacto provocó que las víctimas salieran expulsadas del vehículo y quedaran a varios metros del lugar del accidente. La mujer fue asistida rápidamente y trasladada al Hospital de Cinco Saltos, donde se confirmó el deceso.

Según confirmaron fuentes oficiales, el parte médico del conductor es estable y se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, la última información a la que accedió este medio es que el hombre sufrió la amputación de la tibia y el peroné, como consecuencia del accidente.

La Fiscalía ya tomó intervención y ordenó la apertura de una investigación por siniestro vial, mientras el Gabinete de Criminalística trabaja para determinar las causas exactas del trágico episodio.

Violento vuelco en Ruta 237

Dos personas que viajaban a bordo de una camioneta por la Ruta 237 terminaron siendo trasladadas al hospital de Piedra del Águila tras sufrir un violento vuelco en la traza nacional. Se investigan las causas del siniestro.

Según informó el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, el accidente se registró poco antes de las 22 del viernes, a la altura del kilómetro 1409.

Los protagonistas fueron dos personas adultas que se trasladaban en una camioneta Ford EcoSport color gris y que, por motivos que se desconocen, perdieron el control del vehículo y terminaron volcando al costado de la ruta.

Para cuando los Bomberos arribaron para colaborar con las tareas de rescate, la Dirección de Tránsito Policial ya se encontraba realizando tareas de seguridad y pericias sobre la ruta, por lo que el personal bomberil procedió de inmediato a brindar las primeras asistencias.