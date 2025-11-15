¿Quién era la mujer que murió en la Ruta 151?: sentidos mensajes de dolor

San Patricio del Chañar está conmovida por la muerte de una integrante de la comunidad. Era enfermera y atendía a adultos mayores y personas con discapacidad.

La muerte sobre la Ruta 151 de una enfermera y empleada municipal de San Patricio del Chañar conmovió a toda la comunidad. La mujer, de 43 años, se accidentó en horas de la noche del viernes junto a su pareja, quien se encuentra estable y fuera de peligro, cuando regresaban de Cinco Saltos a San Patricio del Chañar.

Según pudo confirmar LMNeuquén , la víctima es Paola Avilés de El Chañar quien era de profesión enfermera y se desempeñaba como empleada municipal en la atención de adultos mayores y personas con discapacidad.

La localidad se encuentra conmocionada por el fallecimiento de la joven mujer. Así lo expresaron a través de las redes sociales. La mayoría compartieron el dolor y acompañamiento a sus familiares en momentos de enorme tristeza por la pérdidad de un ser querido.

Ruta 151 El accidente le costó la vida a una joven mujer del Alto Valle.

"El Jardín de Infantes N67 de la localidad de San Patricio del Chañar, acompaña a toda la familia Aviles y comunidad ante la lamentable pérdida de Paola Aviles, madre de una alumna de la institución, nuestras más sentidas condolencias, QPD.", escribieron desde esa institución.

También el político y vecino de la localidad, Alfredo Rivero compartió sentidas palabras. "Una noticia que enluta a nuestro Pueblo el fallecimiento de Paola Avilés, una mujer maravillosa, alegre y buena persona siempre te recordaré por tu manera de ser buena madre y buena gente. Q.e.p.d pao, mi más sentido pésame a toda la familia Aviles.Mucha fuerza a mi primo que está en grave estado y fuerza para toda su familia".

Lo que se sabe del accidente fatal

La víctima y el conductor viajaban a bordo de una motocicleta que perdió el control y provocó que ambos cayeran al asfalto y sufrieran heridas de gravedad. La mujer fue trasladada al Hospital de Cinco Saltos donde se confirmó su fallecimiento.

El trágico accidente se registró en el kilómetro 29,3 de la Ruta Nacional, cuando el hombre de 37 años y la mujer de 43 se dirigían desde Cinco Saltos hacia San Patricio del Chañar. Por razones que todavía se tratan de establecer, el conductor perdió el control de la motocicleta y ambos cayeron al asfalto de forma violenta.

"El varón perdió el control de la motocicleta y cayeron del rodado a una distancia bastante considerable. Se pudo visualizar de manera inmediata que el conductor tenía una fractura expuesta en su parte baja de la pierna derecha”, confirmó más temprano Vilma Ríos, la responsable de Tránsito de cipoleño en declaraciones a LM Cipolletti.

La última información a la que accedió este medio es que el hombre sufrió la amputación de la tibia y el peroné, como consecuencia del accidente.

La Fiscalía ya tomó intervención y ordenó la apertura de una investigación por siniestro vial, mientras el Gabinete de Criminalística trabaja para determinar las causas exactas del trágico episodio.

