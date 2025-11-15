En 19 fotos, así se vivió la primera jornada del Mercado de Sabores

Colores, aromas y sabores regionales en el comienzo de la segunda edición del evento que continuará este domingo con más actividades.
La segunda edición del Mercado de Sabores comenzó con un sábado ventoso, pero eso no impidió que los vecinos de Neuquén salieran a disfrutar la tarde, recorrer los stands y conocer las diversas propuestas gastronómicas.
El evento podrá disfrutarse durante todo el fin de semana en el Mercado Concentrador, de 12 a 20. Además de la amplia oferta culinaria, habrá charlas informativas, espectáculos y juegos para que los más chicos también puedan divertirse.
En la primera jornada, LM Neuquén recorrió el predio para registrar los momentos destacados del día y mostrar en imágenes cómo se vivió el inicio del evento.
Las mejores fotos del Mercado de Sabores
