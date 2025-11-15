Comenzó la segunda edición de Mercado de Sabores: qué hacer y hasta cuándo se podrá visitar

El paseo gastronómico abrió sus puertas con variadas propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades para toda la familia.

Este sábado comenzó la segunda edición de Mercado de Sabores, el evento que reúne lo mejor de la gastronomía local con stands de emprendedores, shows en vivo, charlas y propuestas para las infancias. La entrada al evento es libre y gratuita y se podrá disfrutar todo el fin de semana.

La iniciativa es impulsada por el Mercado Concentrador del Neuquén y el Centro PyME-ADENEU, y cuenta con el acompañamiento de las municipalidades de Neuquén y Centenario. Esta es la segunda vez que se realiza la feria, que podrá visitarse este sábado 15 y domingo 16, de 12 a 20.

A pesar de las ráfagas de viento, desde el mediodía comenzaron a acercarse los primeros visitantes, que recorrieron los puestos, almorzaron en los foodtrucks y degustaron las distintas propuestas. Entre vecinos, familias y clientes habituales, el movimiento fue creciendo a lo largo de la tarde y el predio se transformó en una verdadera fiesta.

Feria Sabores -Mercado Concentrador (11) Claudio Espinoza

“Es un evento que nos sirve un montón, porque muchas personas que no vienen al mercado durante la semana se acercan a conocer, comen algo y aprovechan para llevarse frutas y verduras a buen precio”, sostuvo un comerciante en diálogo con LM Neuquén.

En este sentido, la mayoría de los vendedores coincidió en que la feria es una oportunidad para ganar visibilidad y llegar a un público más amplio, ya que durante la semana suelen trabajar principalmente con clientes habituales que compran al por mayor.

Emprendedores, foodtrucks y mucho sabor

Además de la oferta tradicional de frutas, verduras, frutos secos y otros alimentos al por mayor, este año se suman 40 emprendedores del programa Neuquén Emprende, quienes elaboran sus productos en las Salas de Producción de la Municipalidad. Las opciones incluyen alfajores, chocolates, conservas, dulces y bebidas. También se ofrecen alternativas sin TACC para visitantes con intolerancia al gluten.

Feria Sabores -Mercado Concentrador (18) Claudio Espinoza

En el sector exterior, entre las dos naves, se ubica un espacio con mesas y foodtrucks preparado para comer al aire libre. Allí se ofrecen platos calientes como hamburguesas, papas y comidas típicas de la gastronomía internacional. Además, hay opciones dulces para la merienda y licuados ideales para refrescarse durante la tarde.

A los productores de la ciudad de Neuquén, se suman stands que llegan desde distintos puntos de la provincia —como Plottier, Centenario, Moquehue, Villa La Angostura, Villa Pehuenia, San Martín y Junín de los Andes—, conformando un recorrido diverso y representativo de la gastronomía neuquina.

Reel Mercado de sabores MCN

Grilla completa de actividades

Durante las dos jornadas, el Mercado de Sabores ofrecerá una programación variada con charlas informativas, espectáculos artísticos y actividades para toda la familia. Las propuestas se desarrollarán a lo largo de la tarde y combinarán talleres de alimentación saludable, presentaciones culturales y shows infantiles.

Sábado 15

14:00 - Charla a cargo del INTI: Conoce toda la información que te dice el rotulo de un alimento.

15:00 - Charla a cargo del gastroenterólogo Facundo Pereyra: Bienestar y salud.

16:00 - Charla a cargo de Carolina Rodríguez: Cómo cuidar los alimentos, desde la góndola hasta tu mesa.

17:00 - Espectáculo "Pintó Circo" con Marito Diabolista.

18:00 - Charla a cargo de Samuel García: Sugerencias para una alimentación saludable.

19:00 - Espectáculo: Danzas folklóricas de Bolivia

Domingo 16

14:00 - Charla a cargo de Ana Bogado: Buenas prácticas para evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos

16:00 - Charla a cargo de Samuel García: Sugerencias para una alimentación saludable.

16:00 - Presentación "El Nahue" (rap y funky) y taller de percusión afroperuana.

17:00 - Espectáculo infantil: "Opera prima"

18:00 - Charla a cargo de Carolina Rodríguez: Cómo cuidar los alimentos, desde la góndola hasta tu mesa.

19:00 - Espectáculo: Danzas folklóricas de Bolivia

Además, también habrá juegos para grandes y chicos, como jenga, metegol, mini básquet y otras propuestas recreativas para disfrutar en familia.