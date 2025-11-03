Los cambios que implementarán en el Mercado Concentrador de Neuquén

Desde este lunes se modificará el funcionamiento en el predio ubicado en el acceso norte a la ciudad de Neuquén.

El Mercado Concentrador implementará un cambio en su funcionamiento a partir de este lunes 3 de noviembre . El polo agroalimentario del norte de la ciudad de Neuquén realizará un cambio en sus horarios de funcionamiento.

Este cambio corresponde al cambio de estación. El mercado pasará de horario de invierno a horario de verano.

El gerente del Mercado Concentrador, Diego Molina , contó en declaraciones periodísticas que " como tradicionalmente hacemos los primeros días de noviembre y por cuestiones climáticas, c omenzamos a trabajar de lunes a viernes de 6 a 11 ". Explicó que el horario cambia cada seis meses. Ahora corresponde el ciclo de noviembre a mayo.

También agregó que el "sábado y domingo permanece cerrado, a excepción ahora del 15 y 16 de noviembre, que tendremos las puertas abiertas por la feria de Mercado de Sabores". Sumó que los sábados se realiza la limpieza del y desinfección del Mercado, mientras que los domingos queda como descanso para todos los trabajadores.

Mercado Concentrador (19) Claudio Espinoza

También agregó que el polo agroalimentario, apuesta para diversificar la matriz productiva de la región, ya vendió aproximadamente la mitad de los lotes que serán ocupados por empresas operadoras del sector agroalimentario.

El único requisito es que las empresas interesadas se dediquen exclusivamente a ese rubro. "El requisito que se pide indispensable es ser del rubro agroalimentario, ya sea una distribuidora, una fábrica o una empresa que se dedica a transformar productos de alimento", dijo el gerente. "El resto son cuestiones que se van charlando con la administración del Mercado", cerró Molina.

Cómo será el Mercado de sabores

El sábado 15 y el domingo 16 de noviembre se desarrollará una nueva edición de Mercado de Sabores, donde los consumidores de toda la región podrán adquirir frutas y verduras por mayor y menor, además de una amplia variedad de alimentos y bebidas, espectáculos y sorteos.

Mercado de Sabores (19).jpg

La actividad será en el Mercado Concentrador, de 12 a 20, con entrada libre y gratuita. El evento es organizado por el Mercado Concentrador del Neuquén y el Centro PyME-ADENEU, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria. Cuenta con el apoyo de los municipios de Neuquén y Centenario.

Durante el evento, los productores y operadores que forman parte del Mercado Concentrador del Neuquén ofrecerán su habitual y variada oferta de hortalizas y frutas, a buen precio. Cabe aclarar que se pueden realizar compras por mayor y menor.

En el playón, ubicado entre las Naves I y II, se ubicarán 130 puestos de emprendedores y elaboradores de alimentos y bebidas. En esta próxima edición también habrá espectáculos, un patio gastronómico, juegos para los más chicos, charlas, sorteos y muchas más actividades para toda la familia.

Los emprendedores que quieran formar parte de la feria deberán contar con habilitación bromatológica municipal o nacional, y con carnet de manipulador de alimentos vigente. Para más información o consultas se pueden comunicar con el Centro PyME-ADENEU al correo electrónico [email protected].

Dónde queda el Mercado Concentrador

El Mercado Concentrador de Neuquén se ubica en la Ruta 7, kilómetro 5, en el Parque Industrial de Centenario, a pocos minutos del centro de la ciudad de Neuquén.