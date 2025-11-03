Se realizará en noviembre el 1º Congreso Provincial de Turismo

El sector turístico de toda la provincia se reunirá en un encuentro integral con capacitaciones, disertaciones y espacios de trabajo. La cita ofrecerá una nutrida agenda nacional e internacional con conferencistas y temáticas que proponen innovación y motivación.

El 1º Congreso Provincial de Turismo que estaba previsto para el 8 y 9 de octubre se reprogramó para el 4 de noviembre. El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén .

La actividad reunirá a todo el sector turístico público y privado neuquino en un congreso integral diseñado para fortalecer el desarrollo de la actividad turística en la provincia.

Se espera la presencia de intendentes y presidentes de comisiones de fomento, asociaciones intermedias, sectores académicos y prestadores turísticos. Asimismo, el programa incluye la participación de referentes de España, Brasil y de distintas provincias argentinas.

El evento, impulsado por el ministerio de Turismo a través de NeuquenTur, busca fortalecer los vínculos entre los distintos actores del sector y promover un espacio de intercambio, reflexión y construcción colectiva.

Villa Pehuenia una joya que combina agua cristalina y lo más hermoso de la vegetación de nuestra Patagonia 1200 x 678.png Villa Pehuenia, una de las joyas turísticas de Neuquén. neuquentur.gob.ar

Durante la jornada se ofrecerán capacitaciones, disertaciones y charlas magistrales con expertos nacionales e internacionales en marketing digital, inteligencia artificial, promoción de destinos, gastronomía, turismo sostenible y trabajo en equipo.

Programa

El acto apertura será a las 9, mientras que a las 9.30 será el turno de la disertación del periodista español y experto en tecnología y marketing digital Rafael Comim Chiner, que hablará sobre la “Inteligencia Artificial para mejorar el ecosistema de su empresa”.

A las 11, el empresario y propietario de una agencia de viajes en San Pablo (Brasil) Erick Goldschmidt se presentará con Promoción de destinos. Este operador turístico utiliza durante más de 15 años un canal en You tube como herramienta digital de captación de clientes y de venta.

En tanto, a las 13, la argentina Helena Havrylets se adentrará en el turismo sostenible con “Relatos que inspiran de la acción a la comunicación efectiva en sostenibilidad”.

Chapelco 2025 El Cerro Chapelco una de las atracciones más populares. NeuquénTur

Posteriormente, a las 14, el emprendedor gastronómico y subsecretario de Desarrollo y Competitividad del ministerio de Turismo de Salta, Juan Lucero, explicará sobre la gastronomía y cultura local de Salta.

A las 15:30, habrá una charla magistral de trabajo en equipo a cargo del conferencista internacional Juan Bautista Segonds, de Buenos Aires, que colabora para empresas y seleccionados deportivos.

El congreso finalizará a las 17 con la reunión del Consejo Provincial de Turismo con invitados de los sectores público y privado.

Quienes deseen asistir deberán completar el formulario de inscripción que se encuentra en el enlace web: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv31YgIa_FHTuxKJAJ0E_LxmTD6u5AI0ymrqC187RpTGaafA/viewform