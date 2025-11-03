Qué pasará con el viernes 21 de noviembre: ¿Será feriado o día no laborable?

El Gobierno confirmó que sucederá finalmente con esta fecha, y si habrá o no fin de semana largo de cuatro días.

Ya iniciando el anteúltimo mes del año, muchos comienzan a sacar cuentas para ver la posibilidad de hacer un viajecito o tan solo disfrutar de un descanso extra con algún feriado. Cuánto falta para el próximo y cuándo será fin de semana largo.

Según está establecido en el calendario nacional, en el mes de noviembre habrá un fin de semana extra largo de cuatro días desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre. P ero que decisión tomaron con el viernes . ¿Será feriado o día no laborable?

El calendario oficial publicado por el Gobierno Nacional indica que en noviembre tendr á lugar a un fin de semana extendido. Este descanso se prolongará durante cuatro días en el marco de la celebración del Día de la Soberanía Nacional .

Pero se aclaró que el feriado nacional tiene el carácter de trasladable y como la fecha original coincide con el jueves 20, por normativa se corre al lunes siguiente, es decir el 24 de noviembre, quedando cuatro días de jornadas de descanso. Pero el viernes 21 no será feriado nacional, sino un día no laborable, por lo que muchos deberán trabajar normalmente.

La principal diferencia entre los feriados y días no laborables es que este último no tiene la obligatoriedad y régimen de pago que el primero, algo que está definido por la legislación laboral de Argentina. Un feriado es una jornada de descanso obligatoria, mientras que el otro queda a total decisión del empleador.

¿Cómo se debe pagar un feriado nacional trabajado?

Por tratarse de un feriado, en Argentina rigen las normas del descanso dominical, lo que significa que el descanso es obligatorio para los trabajadores, así lo establece la ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 181.

Esto significa que, si un empleado es requerido para prestar servicios durante un feriado, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual por esa jornada.

Finalmente, la decisión de trabajar o no en un feriado no es optativa para el empleador, salvo excepciones específicas que no alteran el régimen de pago.

Qué se recuerda el Día de la Soberanía Nacional

El feriado corresponde al 20 de noviembre, cuando se celebra el Día de la Soberanía Nacional.

La jornada recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, cuando el ejército anglo-francés intentó realizar una invasión del territorio de la Confederación Argentina gobernada por Juan Manuel de Rosas. En aquel momento, el ejército a cargo de Lucio Mansilla, que tenía apoyo desde el exterior de José de San Martín, realizó una resistencia exitosa y logró defender las costas del río Paraná.

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora para recordar el triunfo en la Batalla de la Vuelta de Obligado

A pesar de las condiciones adversas y la inferioridad numérica, luego de una lucha de siete horas se pudo defender el territorio y evitar que las fuerzas enemigas tomaran el control del río. Para el triunfo bélico, fue clave la estrategia de adelantarse por un estrecho: la Vuelta de Obligado.

Cuáles son los feriados que quedan en el 2025

En los últimos meses del año, estos son los feriados restantes:

-Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

-Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

-Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.

-Jueves 25 de diciembre: Navidad, también inamovible.