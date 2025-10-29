Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo será fin de semana largo

Son muchos los que esperan un fin de semana largo para una breve escapada o un día extra de descanso en el último tramo del año.

En el mes de noviembre un feriado que permitirá un nuevo fin de semana largo.

A pocos días del comienzo de noviembre , muchos empiezan a consultar si habrá algún feriado que les permita disfrutar de un descanso. Además, no son pocos los que esperan un fin de semana largo para aprovecharlo en una breve escapada o un día extra en el último tramo del año.

Según el calendario oficial publicado por el Gobierno Nacional, en noviembre se presenta un día no laborable y un feriado , lo que dará lugar a un fin de semana extendido.

Este descanso se prolongará desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre , en el marco de la celebración del Día de la Soberanía Nacional .

Pero cabe aclarar que el feriado nacional tiene el carácter de trasladable y como la fecha original coincide con el jueves 20, por normativa se corre al lunes siguiente, quedando cuatro días de jornadas no laborables.

El Gobierno además, tiene la potestad de designar hasta tres ocasiones, a lo largo del año, un feriado o día no laborable con fines turísticos. Este año se decidió que este quedará a discreción de cada empleador para determinar si sus trabajadores deben asistir a su puesto de trabajo el viernes 21 o no. El de noviembre es el último de 2025.

Qué se recuerda el Día de la Soberanía Nacional

El feriado corresponde al 20 de noviembre, cuando se celebra el Día de la Soberanía Nacional.

La jornada recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, cuando el ejército anglo-francés intentó realizar una invasión del territorio de la Confederación Argentina gobernada por Juan Manuel de Rosas. En aquel momento, el ejército a cargo de Lucio Mansilla, que tenía apoyo desde el exterior de José de San Martín, realizó una resistencia exitosa y logró defender las costas del río Paraná.

Dia de la Soberania Nacional (1).jpg El Día de la Soberanía Nacional se conmemora para recordar el triunfo en la Batalla de la Vuelta de Obligado

A pesar de las condiciones adversas y la inferioridad numérica, luego de una lucha de siete horas se pudo defender el territorio y evitar que las fuerzas enemigas tomaran el control del río. Para el triunfo bélico, fue clave la estrategia de adelantarse por un estrecho: la Vuelta de Obligado.

Cuáles son los feriados que quedan en el 2025

En los últimos meses del año, estos son los feriados restantes:

-Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

-Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

-Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado inamovible.

-Jueves 25 de diciembre: Navidad, también inamovible.

¿Cómo se debe pagar un feriado nacional trabajado?

Por tratarse de un feriado, en Argentina rigen las normas del descanso dominical, lo que significa que el descanso es obligatorio para los trabajadores, así lo establece la ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 181.

Esto significa que, si un empleado es requerido para prestar servicios durante un feriado, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual por esa jornada.

Finalmente, la decisión de trabajar o no en un feriado no es optativa para el empleador, salvo excepciones específicas que no alteran el régimen de pago.