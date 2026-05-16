El viejo chiste en la que se cancelan deudas con un solo billete suele aplicarse a los maquillajes contables. Esta semana el gobierno mandó a pérdida de manera elegante una deuda que tenía con el BCRA.

El BCRA aplicó algo parecido a la paradoja del billete mágico de Los Tres Chiflados para cancelar una deuda.

Hay un clásico gag del cine de Los Tres Chiflados que suele circular por las redes sociales, que explica con claridad cuando se hacen dibujos contables para mejorar la situación patrimonial de alguna empresas o las propias cuentas del Estado:

Entonces Joe le dice a Moe -"¿Recuerdas que me debes 20 dólares"

Y Moe responde: "toma 10 y te debo 10". Luego Larry le dice a Joe; "recuerdas que me debes 20 dólares" y su compañero le responde: "toma 10 y te debo 10"

Cuando el único billete de 10 dólares que hay en circulación entre los tres llega de nuevo a Larry, este se da vuelta y le de dice a Moe: "toma los 10 dólares que te debía y Moe le dice a Joe, toma los 10 dólares que te debía y Joe le dice a Larry toma los 10 dólares que te debía. El chiste termina con la frase de Larry: "todos pagados".

En las redes este chiste suele titularse como "el billete mágico". Es una paradoja. El error es suponer que el billete tiene poder de cancelar deudas, pero eso no es así. Si los tres se deben entre si 20 dólares, la deuda entre ellos es cero.

Hacerse trampa jugando al solitario

Los economistas suelen decir cuando pasan estas cosas en la vida real que se "se están haciendo trampas jugado al solitario". Algo de ello ocurre en la relación entre el Banco Central y el Tesoro de la Nación.

Si bien el Tesoro y el BCRA son ambos parte del Estado argentino, jurídicamente son diferentes. En realidad, el Tesoro es accionista del BCRA. Si el banco tiene ganancias por su operatoria se la puede pasar al Tesoro.

Por ejemplo, con la idea de ordenar el balance de la entidad, en 2025 le pasaron parte de las deudas del BCRA al Tesoro, bajo la premisa de que tenía como origen el déficit fiscal. Si bien las cuentas de BCRA mejoraron al disminuir su pasivo, empeoraron las del Tesoro.

Es por eso cuando el gobierno habla de la deuda pública incluye ambas deudas: la del BCRA y la del Tesoro. Se habla del "consolidado". La tentación es de creer que porque se hace un pase contable se están reduciendo las deudas.

El Tesoro canceló un "vale de caja"

Durante el gobierno de Cristina Fernández estalló una crisis con el entonces presidente del BCRA, Martín Redrado. La presidenta la reclamó que le pasara dólares de las reservas internacionales (que respaldaban el dinero circulante) a cambio de dejarle un "vale de caja". Un bono llamado "Letra Intransferible" de 10 años en la que el Tesoro prometía devolver esos dólares a los 10 años con el pago de un interés. Redrado se negó y la presidenta lo destituyó.

Para hacer la explicación mas sencilla, la operatoria original fue de u$s60.000 millones, pero quedaban ahora u$s21.000 millones.

Esta semana se conoció que el BCRA le entregó al Tesoro $21 billones en concepto de rentabilidad por las operaciones que hizo en 2025. Y con ello, el Tesoro a su vez le pagó la deuda que tenía por las Letras Instransferibles.

Como en la paradoja del "billete mágico", el BCRA le debía dinero al Tesoro (las ganancias) y el Tesoro le debía plata al BCRA (las Letras). Pero en realidad son dos cosas distintas: los dólares de la reservas internacionales que salieron hace casi 20 años no regresaron.

En realidad, de una manera elegante, el gobierno terminó de mandar a pérdida una deuda que el Tesoro tenía con el BCRA. Hacerse trampa jugando al solitario. Sacó dólares del Banco Central y no los devolvió. Se "inventó" un activo y con el se canceló un pasivo con el propio dinero del banco.

Deterioro del balance del BCRA

El economista Santiago Casas, de EcoAnalytics, sostiene que la operatoria equivalente a 3% del PBI deteriora el balance del Banco Central. En realidad no cambia respecto de la situación previa. Aunque las Letras estaban en el activo de la entidad como una deuda a cobrar, era un activo de muy dudosa calidad.

"El giro de utilidades del Banco Central es un mecanismo de financiamiento monetario al Tesoro Nacional; una herramienta que el propio gobierno cuestiona moralmente, pero que igualmente utiliza. De los $24,4 billones puestos a disposición, $6 billones quedarán depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA y otros $18,4 billones se destinarán a la recompra de Letras Intransferibles (LI) actualmente contabilizadas en el activo de la autoridad monetaria.

Contrariamente a lo que sostiene el gobierno, estos movimientos no fortalecen el balance del Banco Central, sino que lo deteriora. Los $6 billones que serán depositados en la cuenta del Tesoro constituirán un pasivo para la autoridad monetaria, mientras que la cancelación de Letras Intransferibles implica utilizar ganancias del propio BCRA para rescatar activos emitidos por el Tesoro. En los hechos, el Banco Central termina financiando la recompra de instrumentos que integran su propio activo. El resultado es un deterioro patrimonial por doble vía para la autoridad monetaria: suben los pasivos (depósitos del Tesoro) y caen los activos (LI). En contrapartida, el Tesoro obtiene pesos, gana margen para cancelar deuda en moneda local y reduce su deuda con el BCRA".