Le desvalijaron la casa a Juan Martín del Potro en Tandil

Los delincuentes aprovecharon que no había nadie en la propiedad y escaparon con dinero, joyas y objetos de enorme valor sentimental y deportivo.

El robo se concretó en la casa que el extenista Del Potro tiene en Tandil.

Un grupo de delincuentes desvalijó la casa de Juan Martín del Potro en la ciudad bonaerense de Tandil durante la noche del viernes y se llevó objetos de altísimo valor económico, sentimental y deportivo. Entre los elementos robados figuran trofeos, medallas, raquetas, relojes, joyas y pertenencias personales del extenista.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de Don Bosco, donde no había nadie al momento del asalto. Según trascendió, los delincuentes ingresaron tras romper uno de los ventanales de la propiedad y aprovecharon la ausencia de la familia para recorrer todas las habitaciones y concretar el robo .

La madre del exdeportista, Patricia Lucas, fue quien descubrió el hecho al regresar al domicilio. Al ingresar a la vivienda encontró un importante desorden y daños provocados por los ladrones , por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

juan martin del potro

Efectivos policiales realizaron peritajes en la propiedad y desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para intentar identificar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos. Hasta el momento no se reportaron detenciones.

Sospechan que los ladrones tenían información previa

De acuerdo con los primeros datos extraoficiales difundidos por medios locales, los delincuentes habrían actuado con información previa sobre los objetos de valor que había en la vivienda y sobre la ausencia de personas en el lugar al momento del robo.

Las fuentes señalaron que los asaltantes se tomaron el tiempo necesario para revisar la casa y seleccionar distintos elementos vinculados a la carrera deportiva de Del Potro. Además de trofeos, medallas y raquetas, también se llevaron camisetas, joyas y relojes.

Entre los objetos robados también trascendió la desaparición de una alianza que pertenecía al padre del extenista, un elemento de fuerte valor afectivo para la familia.

Del Potro sigue ligado al tenis tras su retiro

Alejado de la competencia profesional por los problemas físicos que marcaron el tramo final de su carrera, Juan Martín del Potro continúa vinculado al tenis a través de distintas actividades relacionadas con el desarrollo de jóvenes jugadores.

Actualmente, el tandilense mantiene participación como embajador de Roland Garros Junior, donde acompaña y promueve el crecimiento de nuevas generaciones dentro del deporte.