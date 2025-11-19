Finalmente, Juan Martín del Potro no ingresó al Salón de la Fama del Tenis: los motivos

Finalmente, el extenista argentino, Juan Martín Del Potro , no ingresará al Salón de la Fama, al menos en la próxima temporada . El tandilense había sido incluido como uno de los candidatos para la Clase 2026 del Salón de la Fama del Tenis Internacional (ITHF).

La elección ubicaba al ex campeón del US Open dentro de una lista donde también aparecían Roger Federer y Svetlana Kuznetsova. “Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Muchas gracias Salón de la Fama del Tenis”, escribía la Torre de Tandil en redes sociales al ver publicada su candidatura en octubre.

En esta instancia, solamente el suizo fue elegido. Para ello, los candidatos deben recibir un voto afirmativo de al menos el 75 % o más del total combinado del resultado del grupo de votación oficial y cualquier punto porcentual adicional obtenido en la votación de los aficionados. Esta vez, no ocurrió con el argentino, que podrá ser nominado más adelante.

Roger Federar ingresará al Salón de la Fama del Tenis

El veinte veces campeón de torneos de Grand Slam, el suizo Roger Federer, fue elegido para recibir el máximo honor del mundo del tenis: su ingreso al Salón Internacional de la Fama del Tenis en la categoría de "Jugador".

El suizo recibió la noticia de manos de, a partir de ahora, sus compañeros del Salón de la Fama, rodeado de la próxima generación de campeones en el Swiss Tennis, donde inició su carrera. Stefan Edberg y Boris Becker, dos de las inspiraciones de Federer durante su infancia, se unieron a más de 20 miembros del Salón de la Fama para felicitarlo.

Roger Federer es uno de los ocho hombres en la historia del tenis en lograr el Grand Slam en singles y fue el primer tenista masculino en ganar 20 títulos de Grand Slam. Ostentó el número 1 del ranking mundial durante un récord de 237 semanas consecutivas llegando a mantener esa posición un total de 310 semanas a lo largo de su carrera. Durante su trayectoria conquistó 103 títulos ATP, recibió el Premio Stefan Edberg a la Deportividad en 13 ocasiones y fue elegido como el favorito de los fans durante 19 años consecutivos. Todo un récord.

Ganó la medalla de oro olímpica en dobles en 2008, lideró a Suiza en la conquista de la Copa Davis en 2014 y creó la Laver Cup para honrar el legado mundial del miembro del Salón de la Fama, Rod Laver. La promoción de 2026 del Hall de la Fama será incorporada oficialmente durante la ceremonia de inducción que tendrá lugar en Newport, Rhode Island, del 27 al 29 de agosto de 2026.

“Es un tremendo honor ser inducido al Salón de la Fama del Tenis Internacional junto a tantos grandes campeones. Durante mi carrera siempre valoré la historia del tenis y el ejemplo establecido por aquellos que vinieron antes mío. Fue muy especial recibir la noticia en el Swiss Tennis, rodeado por la próxima generación de jugadores en el lugar donde mi viaje comenzó. Ser reconocido de esta manera por el deporte y mis colegas es profundamente conmovedor", anunció Su Majestad, una vez enterado de la noticia.