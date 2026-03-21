Atención, Boca: fixture confirmado con días y horarios en la Copa Libertadores

Boca ya conoce su hoja de ruta en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026: integrará el Grupo D junto a Cruzeiro , Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador , y abrirá su participación el martes 7 de abril como visitante frente al conjunto trasandino.

La conformación de la zona quedó definida tras el sorteo realizado por la CONMEBOL en Luque, mientras que el calendario oficial de la etapa inicial se extenderá del 7 de abril al 28 de mayo .

El estreno del equipo “xeneize” será ante Universidad Católica , en Santiago, el 7 de abril a las 21:30 de la Argentina. Luego tendrá su primera presentación en La Bombonera el 14 de abril a las 21:00 frente a Barcelona SC , mientras que su tercer compromiso será el 28 de abril a las 21:30 en Brasil contra Cruzeiro .

En la segunda rueda, Boca volverá a medirse con Barcelona el 5 de mayo a las 21:00 en Guayaquil, recibirá a Cruzeiro el 19 de mayo a las 21:30 y cerrará la fase de grupos como local ante Universidad Católica el 28 de mayo a las 21:30, en un cruce que podría resultar decisivo para la clasificación a los octavos de final.

Boca Libertadores 2026

La zona que le tocó al conjunto de la Ribera presenta rivales de peso y trayectorias coperas marcadas. Cruzeiro regresó al máximo torneo continental tras varios años de ausencia, Universidad Católica vuelve a escena como uno de los representantes chilenos más estables en la competencia, y Barcelona llega desde Ecuador con roce internacional reciente.

El formato se mantendrá sin cambios: los equipos se enfrentarán todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, y los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final. El tercero continuará su recorrido internacional en la Copa Sudamericana, mientras que el último quedará eliminado. Así, Boca empezará abril con la obligación de hacerse fuerte afuera y buscará llegar a la última fecha en casa con el pase encarrilado.

El dinero que se podría llevar Boca en la Copa Libertadores

Uno de los grandes atractivos que ofrece la Copa Libertadores, más allá de la famosa “Gloria Eterna”, son los premios económicos que recibe cada equipo por partido ganado y por fase superada. Y ahora, tras el anuncio del presidente de Conmebol sobre el aumento de los montos y con rivales confirmados, ya se sabe cuánto podría desembolsar Boca durante el certamen.

Como ya es habitual en los últimos años, Alejandro Domínguez anunció un incremento importante en los premios económicos que otorga la Libertadores. Lo único que se mantuvo sin cambios fueron las fases previas, instancia que Boca disputó en 2025, donde obtuvo 500.000 dólares por jugar un partido como local. Pero este año, en total, el torneo repartirá 221.500.000 dólares, donde sólo por ser campeón, un equipo obtendrá 25 millones de dólares.

Para tener una referencia, en la edición 2023, cuando llegó a la final, Boca acumuló 16.450.000 dólares, mientras que Fluminense, el campeón, se llevó 27.450.000. Ahora, los números son aún más altos.

Boca 2023-Portada

En esta edición, el Xeneize puede llegar a embolsar poco más de 3 millones de dólares en caso de avanzar de fase. Ya que al millón que otorga por pasar de ronda, se le suman los 340.000 dólares por cada triunfo, lo que representa un ingreso extra significativo si logra una buena campaña durante esta etapa del certamen.