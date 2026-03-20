El dinero que puede llegar a recaudar Boca en la Libertadores con los nuevos premios

Durante el sorteo de la fase de grupos del certamen continental, anunciaron los nuevos premios para esta temporada.

Uno de los grandes atractivos que ofrece la Copa Libertadores , más allá de la famosa “Gloria Eterna”, son los premios económicos que recibe cada equipo por partido ganado y por fase superada. Y ahora, tras el anuncio del presidente de Conmebol sobre el aumento de los montos y con rivales confirmados , ya se sabe cuánto podría desembolsar Boca durante el certamen.

Como ya es habitual en los últimos años, Alejandro Domínguez anunció un incremento importante en los premios económicos que otorga la Libertadores. Lo único que se mantuvo sin cambios fueron las fases previas, instancia que Boca disputó en 2025, donde obtuvo 500.000 dólares por jugar un partido como local. Pero este año, en total, el torneo repartirá 221.500.000 dólares, donde sólo por ser campeón, un equipo obtendrá 25 millones de dólares.

Para tener una referencia, en la edición 2023, cuando llegó a la final, Boca acumuló 16.450.000 dólares, mientras que Fluminense, el campeón, se llevó 27.450.000. Ahora, los números son aún más altos.

Paredes Boca Escudo Portada

En esta edición, el Xeneize puede llegar a embolsar poco más de 3 millones de dólares en caso de avanzar de fase. Ya que al millón que otorga por pasar de ronda, se le suman los 340.000 dólares por cada triunfo, lo que representa un ingreso extra significativo si logra una buena campaña durante esta etapa del certamen.

Los montos de los premios económicos de la Libertadores para el 2026

En caso de avanzar, los premios de la Copa Libertadores siguen en aumento: 1.250.000 dólares por acceder a octavos de final, 1.700.000 en cuartos y 2.300.000 si alcanza las semifinales. Montos que empiezan a marcar la diferencia en el balance final del club.

Claro, el gran objetivo sigue siendo levantar la Libertadores. Pero el incentivo económico también pesa: el subcampeón se llevará 7 millones de dólares (igual que lo que obtuvo Boca en 2023), mientras que el campeón cobrará 25 millones.

image

De esta forma, sumando desde la fase de grupos en adelante, el ganador del certamen puede superar los 40 millones de dólares en ingresos. Así, junto a la ilusión (y obsesión) del Xeneize por la ansiada séptima, que irá en aumento a medida que el equipo avance de ronda, también crecerá el incentivo económico.

La diferencia con la Sudamericana que Boca jugó en 2024 y este año tiene a otros grandes como River, Racing y San Lorenzo, es enorme. Porque el campeón se llevará 10.000.000 y el segundo, 2.500.000. Mientras que a medida que avancen de ronda, los clubes recibirán cifras que rondan la mitad de la Libertadores.

Sin dudas, Boca, con respecto a los otros grandes que tendrán que disputar "La Otra Mitad de la Gloria", tiene la gran ventaja de, este año, sacar ventaja económica a partir de los generosos premios que ofrece la Conmebol a través de su torneo más importante a nivel clubes. Este año, el Xeneize integrará el grupo D, donde será rival del Cruzeiro de Brasil, Barcelona de Guayaquil y Universidad Católica de Chile.