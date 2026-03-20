Ampliación de La Bombonera: Boca dio un paso importante y mostró las primeras fotos oficiales

El Xeneize sacó un comunicado que difundió a través de sus redes sociales y envió por mail a los socios de la institución.

Las torres que construirá Boca al lado de las vías del tren.

Boca dio un paso importante en su proyecto para ampliar la Bombonera y, al mismo tiempo, mostró por primera vez imágenes oficiales de cómo quedaría una parte del estadio después de la primera etapa de la obra . La novedad se conoció este viernes, luego de que el club confirmara la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) al anteproyecto presentado para avanzar sobre el sector de las vías del tren que corre junto a la cancha.

Desde Boca remarcaron que esta validación representa un respaldo técnico clave, porque confirma que la propuesta fue revisada por los organismos correspondientes y que no presenta impedimentos para seguir avanzando. Junto con ese mensaje, la institución difundió renderizados en 3D que permiten ver parte de la transformación pensada para mejorar los accesos y acompañar una futura ampliación de capacidad , uno de los grandes objetivos de la gestión encabezada por Juan Román Riquelme .

La primera etapa del plan contempla la construcción de nuevos accesos y cuatro torres sobre las vías ferroviarias, con 18 ascensores, para facilitar el ingreso a los sectores superiores. La idea es descomprimir las escaleras actuales y optimizar la circulación hacia la tercera bandeja, que pasaría a ser completamente popular, y hacia una futura cuarta bandeja. Esa estructura inicial también serviría como base para una modificación más profunda: el desplazamiento del campo de juego unos cuatro metros hacia el lado de las vías.

Ese movimiento permitiría avanzar luego en la intervención más trascendente del proyecto, que es cerrar el anillo de la Bombonera. Para eso, Boca planea demoler el sector de palcos actual y reconstruirlo con nuevas bandejas de plateas y varios niveles de palcos, con el objetivo de aumentar de manera significativa el aforo del estadio. La intención es llegar a una capacidad mínima de 80.000 espectadores, muy por encima de los 57.000 actuales.

Aunque todavía no hay fechas definidas para el inicio y el cierre de la obra principal, el club considera que este aval marca un avance concreto en un proyecto histórico para resolver la demanda de una masa societaria que desde hace años desborda la capacidad actual del estadio.

El comunicado completo de Boca

Nos pone muy felices compartir con ustedes un avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio.

El Club Atlético Boca Juniors presentó un anteproyecto que contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras, conectadas por puentes peatonales que atravesarán por encima de las vías del tren, mejorando el ingreso y la circulación en las distintas tribunas.

En el día de hoy, a través de Ferrosur Roca S.A., recibimos la respuesta de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que aprobó el anteproyecto y confirmó su viabilidad técnica.

Esto significa algo muy claro: el proyecto es posible, fue evaluado por los organismos correspondientes y no presenta impedimentos técnicos para avanzar.

A partir de este momento, el Club se encuentra trabajando en la preparación de la documentación final del proyecto.

Seguimos avanzando, paso a paso, en el camino hacia el club que todos soñamos.