COLE incorporará buses eléctricos a la flota en Neuquén: cómo son y los recorridos que harán

Se trata de unidades más pequeñas que realizarán dos recorridos distintos en la ciudad. Los detalles.

Neuquén cuenta con uno de los sistemas de transporte público de pasajeros más destacados del país y continúa innovando. En este marco, la ciudad incorporará próximamente ocho buses eléctricos 0K , de última generación y sin impacto ambiental, a la flota del sistema COLE.

Al respecto, el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, explicó que “cuando hablamos de colectivos eléctricos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la huella de carbono, un índice que mide la contaminación en las ciudades. En este caso, incorporamos unidades con impacto ambiental nulo y un concepto completamente diferente”.

El funcionario aclaró que, al igual que el resto del sistema de transporte público, estos colectivos contarán con validador para el boleto estudiantil gratuito y el sistema de pago nacional SUBE , y que el costo del pasaje será el mismo que en las demás unidades.

Además, adelantó que la presentación de los buses está prevista para dentro de 45 días, a partir de ese momento comenzarán a funcionar en la ciudad.

COLE buses electricos_16x9

Las características de los buses del COLE

En cuanto a sus características, detalló que se trata de unidades más pequeñas, con capacidad para 20 personas: 10 sentadas y 10 de pie. También explicó que los cargadores estarán ubicados en las bases operativas y que la autonomía alcanza los 200 kilómetros diarios, a una velocidad promedio de 45 kilómetros por hora.

COLE buses electricos Linea 1

Espinosa indicó que, en una primera etapa, los recorridos estarán orientados principalmente a puntos turísticos de la ciudad, desde el norte hasta la Isla 132 y la Península Hiroki. No obstante, remarcó que estarán disponibles para todos los vecinos y vecinas: “Cualquiera puede utilizarlos, ya que forman parte del sistema COLE”.

COLE buses electricos Linea 2

“Seguramente se potenciarán durante la temporada. Es un valor agregado, un salto de calidad para el sistema. Son vehículos más pequeños, con una movilidad distinta, y estamos trabajando intensamente para implementarlos”, concluyó.

El mejor sistema de transporte público de pasajeros del país

COLE, el sistema de transporte público de pasajeros de la ciudad, continúa mejorando el servicio. En principio con la renovación de la flota con unidades más modernas, la incorporación de tecnología para el seguimiento en tiempo real mediante aplicaciones, la ampliación de recorridos y frecuencias, y la implementación de medidas de accesibilidad, como rampas para personas con discapacidad.

Además, recientemente se sumaron 36 nuevas unidades 0K como parte de la expansión de la flota, con el objetivo de mejorar las frecuencias, ampliar recorridos y fortalecer el servicio en toda la ciudad.

ON - Colectivos nuevos (1) Omar Novoa

En esta línea, también se anunciaron nuevos recorridos y líneas. La línea 31 es la incorporación más importante, ya que conecta la meseta (Balcón de la Ciudad y Distrito 2) con el río Limay, en el barrio Confluencia, atravesando puntos clave como el centro, la Universidad Nacional del Comahue, la Legislatura y el Polo Tecnológico.

La línea 10 extendió su recorrido hacia la zona de la meseta y urbanizaciones en crecimiento (distritos 6 y 7), mejorando la cobertura en sectores que anteriormente contaban con menor servicio.

Asimismo, se amplió el servicio nocturno con la incorporación de nuevas líneas. A las ya existentes (6 y 8) se suman las líneas 2, 5, 12, 17, 22, 25, 28 y 30, con el objetivo de mejorar la conectividad para quienes trabajan o estudian en horario nocturno.