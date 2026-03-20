Brasil: detuvieron la moto acuática para besarse y fueron embestidos por un barco "pirata"

Un video clave muestra que la embarcación de menor porte estaba detenida en un canal de navegación al momento del impacto.

Según la empresa que opera el barco turístico en Brasil, la moto acuática estaba en un sector no habilitado para detenerse.

Un choque entre una moto acuática y un barco turístico dejó a una mujer herida en la cabeza en un balneario del sur de Brasil . El episodio ocurrió cuando una pareja se detuvo en el agua para besarse y fue impactada por la embarcación.

Tras el accidente en Praia Central, en el estado de Santa Catarina, la mujer, de 30 años, fue trasladada a un hospital, mientras que el hombre, cuya edad no trascendió, logró salir a la superficie luego de permanecer algunos segundos bajo el agua.

El hecho involucró a la empresa Nautiusados, que había alquilado la moto acuática, y a la compañía responsable del barco turístico conocido como “Barco Pirata” , que realiza recorridos en la zona.

La investigación tomó un nuevo rumbo tras la aparición de un video registrado desde la cámara frontal de la embarcación, material que fue incorporado por la Marina de Brasil.

Testigos citados por medios locales indicaron que la pareja tenía signos de embriaguez, aunque según los informes no se le realizó a ninguno una prueba de alcoholemia.

El video del choque que analizan las autoridades

La grabación muestra que la moto acuática estaba completamente detenida en un canal de navegación al momento del impacto y que sus ocupantes no prestaban atención al entorno en los segundos previos al choque.

El registro confirma, además, que la embarcación menor permanecía en una zona de circulación activa, lo que coincide con la hipótesis presentada por la empresa Grupo Barco Pirata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Metropoles/status/2033638144063472024&partner=&hide_thread=false Um casal foi atingido por um barco pirata enquanto namorava em cima de uma moto aquática na Praia Central, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. pic.twitter.com/vku63u7xRE — Metrópoles (@Metropoles) March 16, 2026

La compañía, en concreto, había señalado que la moto acuática se encontraba en un “punto ciego” y en un sector no habilitado para detenerse.

Las versiones de las empresas

“La embarcación navegaba dentro del canal de navegación, que es la ruta adecuada y segura para este tipo de embarcación en aquel tramo, y es un área de paso, por lo tanto, inadecuada para que embarcaciones o motos acuáticas permanezcan fondeadas o paradas”, señaló la compañía.

Además, la firma expresó que “prestará toda la información necesaria a las autoridades competentes y colaborará integralmente con la investigación de los hechos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jornalrazao/status/2033366339839221804%20&partner=&hide_thread=false Câmera de segurança do barco pirata mostra que casal estava se beijando com o jetski desligado no meio do canal de navegação em Balneário Camboriú, segundos antes da colisão neste domingo (15). Conforme nota do Grupo Barco Pirata, a embarcação navegava na rota adequada e o… pic.twitter.com/rtxyGtttSU — Jornal Razão (@jornalrazao) March 16, 2026

Por su lado, la empresa que alquiló la moto acuática remarcó que el conductor de la moto estaba habilitado para conducir ese vehículo y que la documentación estaba en regla.

“La empresa Nautiusados informa que colabora integralmente con las investigaciones conducidas por la Marina de Brasil y presta todos los esclarecimientos solicitados por las autoridades competentes”, manifestó en un comunicado.

Las autoridades evalúan si hubo incumplimiento de las normas de seguridad náutica, que establecen restricciones para la detención de embarcaciones en canales de navegación.