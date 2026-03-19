Intentó secuestrar a un niño con un cuchillo y fue reducida por la madre: "Si ella es loca, más loca soy yo"

El hecho ocurrió frente a una escuela. La mujer fue retenida por vecinos hasta que llegó la Policía, una hora después del incidente.

Intentó secuestrar a un niño con un cuchillo y fue reducida por la madre

Una mujer intentó secuestrar a un niño amenazándolo con un cuchillo a la salida de una escuela de Honduras , pero se encontró con la rápida intervención de la madre del menor , quien no solo frustró esa acción sino que, además, redujo a la sospechosa hasta la llegada de la Policía, que se produjo con una demora de una hora, según denunciaron los vecinos.

El hecho ocurrió frente al establecimiento Petronila Villalobos ubicado en El Progreso, departamento de Yoro. De acuerdo con el relato de la madre, el niño de 7 años salía de clases cuando fue abordado por la mujer.

Siempre según esa versión, la potencial secuestradora intimidó al nene colocándole un arma blanca en el cuello para obligarlo a acompañarla, en plena vía pública.

La madre advirtió lo ocurrido y actuó de inmediato. En medio de un forcejeo, logró enfrentar a la sospechosa, someterla y evitar que se llevara al niño.

Mientras todo eso sucedía, pidió ayuda a las personas que se encontraban en la zona y vecinos se sumaron a colaborar para mantener retenida a la acusada mientras se daba aviso a la Policía.

Cómo fue el intento de secuestro

La madre del menor describió lo ocurrido en declaraciones realizadas en el lugar a distintos medios locales. “Se quiso llevar a mi niño. Le puso un cuchillo acá”, dijo señalándose el cuello.

“También golpeó a otra niña y ahora se está haciendo la muerta”, agregó, mientras la sospechosa estaba tendida en el suelo, aparentemente inconsciente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/codigorojocdmx/status/2034388232700358851%20&partner=&hide_thread=false Atención: Ciudadana armada con cuchillo frustra rapto de un niño en El Progreso, Honduras. Vecinos sometieron a la sospechosa tras acusarla de intentar llevarse al menor. La policía ya tomó custodia de la implicada ante la indignación social por la inseguridad. pic.twitter.com/goFyNCEkjv — Código Rojo (@codigorojocdmx) March 18, 2026

De su relato también se desprendió que, en medio del caos, la secuestradora intentó arrojarse desde un puente cercano, intención que también fue impedida por la madre del chico porque allí fue donde la atrapó. "Sabiendo que es a mí que me hizo el daño, yo la salvé", subrayó.

"Si me hubiera puesto el cuchillo a mí en el cuello, no estaría viva", destacó, y aseguró que no conocía la procedencia de la sospechosa. "Yo no sé de dónde viene esta basura", dijo.

Quejas por la demora de la Policía

Vecinos indicaron que la Policía Nacional tardó más de una hora en llegar, pese a los llamados realizados. Durante ese lapso, la sospechosa permaneció retenida bajo la vigilancia de quienes estaban en la zona.

“Más de una hora y la Policía no se hace presente. Es lamentable”, indicó un hombre que presenció toda la situación.

Por su parte, la madre del niño expresó: “Yo la fui a buscar. La tenían dos hombres. Yo se la quité porque les dije que quería Justicia, no por mi mano, sino por ustedes (la Policía)”.

En esa dirección, agregó: “Si uno hace justicia con su propia mano, ¿qué hacen? Lo meten 20 años a la cárcel. ¿Por qué no hacen justicia ellos? ¿Porque es loca?”.

“Si ella es loca, más loca soy yo, porque por mis hijos doy la vida”, advirtió.

Honduras 3 La mujer que intentó cometer el secuestro del niño fue trasladada por la Policía en medio de insultos.

Finalmente, personal policial llegó al lugar y trasladó luego a la sospechosa para continuar con el proceso legal, en medio de insultos y gritos. Al móvil policial se subió también la madre del niño que intentaron secuestrar. "Si a ella se la llevan, se van a llevar también a las madres", enfatizó.