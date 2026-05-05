La reacción de Thelma Fardin tras conocer que Juan Darthés irá a la cárcel

Tras el fallo de la Justicia brasilera, la actriz publicó un video en su cuenta de Instagram con un contundente mensaje.

Este martes, la Justicia de Brasil dejó firme la condena a Juan Darthés a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin . La reacción de la actriz fue inmediata: publicó un video en sus redes sociales con un contundente mensaje.

“ Ganamos otra vez ”, comenzó escribiendo la ex Patito Feo. Acto seguido, indicó: “Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyo en este proceso”.

Tras agradecerles a amigos, equipo de abogados y familiares, la artista hizo un párrafo aparte para aquellas mujeres que le brindaron gestos de afecto a lo largo del proceso: “¡A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lagrima, nos fuimos curando entre todas !”

Por último, Thelma se dirigió a su mamá y a Nicolás Riera, su pareja: “A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias“.

En los comentarios, “Tacho” le respondió: “Acá, acompañándote y aprendiendo, te amo”.

“Cambiaste la historia del feminismo en Argentina. Gracias”, “A los tiempos los cambiamos”, “Lo que sentí el día que todo esto salió a la luz no lo sentí nunca antes. Saber que éramos muchas sintiendo lo mismo. Gracias, por todo lo que vino después. El país ya no es el mismo gracias a tu valentía” y “Felicidad por vos y por todas” fueron algunos de los mensajes de las seguidoras de Fardin.

El video que publicó Thelma Fardin

La actriz fue la encargada de dar la noticia junto a Amnistía Internacional y su querella integrada por Carla Junqueira y Martín Arias Duval, a través de un video en el que compartió el largo recorrido del proceso judicial que llevó ocho años.

"La Justicia de Brasil dio un paso clave: rechazó los recursos de Juan Darthés y confirmó la condena por la violencia sexual contra Thelma Fardin. El fallo ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia”, señalaron desde Amnistía.

Embed Ganamos de nuevo ♥ pic.twitter.com/F6vbws2rtK — Thelma Fardin (@soythelmafardin) May 5, 2026

“Es un avance importante en un proceso histórico y un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada. Después de años de lucha, es también una señal sobre la importancia de una justicia que escucha y actúa con perspectiva de género”, sentenciaron.

Qué implica la condena contra Juan Darthés

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, la pena se cumplirá bajo un régimen semiabierto. Esto implica que Darthés deberá permanecer en prisión durante las noches, aunque podrá salir durante el día, de acuerdo con las condiciones que establezca la Justicia brasileña.

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La causa es tramitada por el Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región de Brasil. En esa instancia, los jueces entendieron que los hechos denunciados ya fueron probados y que no correspondía reabrir la discusión sobre ese punto.

Con esta resolución, el tribunal dejó firme la condena y desestimó los recursos impulsados por la defensa del actor. El caso tuvo una fuerte repercusión pública en Argentina y en la región desde que Thelma Fardín hizo pública su denuncia.