Detuvieron a José Fernández Codazzi, el abogado vinculado al caso Loan, lo acusan de otra desaparición

Fue detenido el lunes por ayudar a un acusado a huir con su hijo de 6 años. Se hace llamar “el abogado del diablo” y defendió al estafador Leonardo Cositorto.

El abogado José Fernández Codazzi, detenido por una causa que investiga la sustracción de un niño de seis años en Corrientes.

El nombre de José Fernández Codazzi volvió a quedar bajo la lupa en medio del caso Loan . El abogado correntino, de 43 años, quedó envuelto en una nueva polémica tras su presunta intervención en una causa que investiga un ataque a tiros y la sustracción de un niño de seis años en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes.

Fernández Codazzi fue detenido en la noche de este lunes bajo la sospecha de haber ayudado 24 horas antes a Josías Santos Regis (29) , alias “El brasileño”, a fugarse junto a su hijo tras un intento de homicidio en el barrio Mancini.

La captura fue ordenada por el fiscal Javier Mosquera. La decisión se tomó luego que el acusado admitiera haber sacado de la ciudad a Regis y el nene hasta una zona rural cercana a la localidad de San Isidro, unos 70 kilómetros al norte de Esquina.

Quién es José Fernández Codazzi

José Fernández Codazzi en su cuenta de Instagram, se define en su bio: "Soy abogado que se dedica exclusivamente a la materia penal. Me conocen con el apodo de: El Abogado del Diablo". Y cierra su descripción con un emoji de fueguito.

De fluidos contactos con el poder político correntino, Fernández Codazzi no es la primera vez que entra en el radar de la Justicia.

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La intervención de Fernández Codazzi en el caso Loan

Todavía resuena en los pasillos judiciales su polémica intervención en la investigación por la sustracción de Loan Danilo Peña, que ocurrió el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, a unos ocho kilómetros de la localidad de 9 de Julio.

Fernández Codazzi se convirtió en abogado de Bernardino Antonio Benítez cuando el expediente todavía estaba en la Justicia correntina.

A fines de junio de 2024, el abogado trasladó a la tía de Loan y esposa de Benítez, Laudelina Peña, hasta una fiscalía de la ciudad de Corrientes, donde en un horario inusual le tomaron una denuncia en la que instaló la versión de que el chico fue arrollado por la camioneta del ex marino Carlos Pérez y su esposa, María Victoria Caillava, cuando salieron del almuerzo que se hizo en la casa de la abuela de Loan.

Laudelina, que todavía no estaba detenida, fue sacada de 9 de Julio en el Volkswagen Passat gris del por entonces senador oficialista Diego Pellegrini y luego pasada a la camioneta de Fernández Codazzi.

Ya en horas de la madrugada, la tía de Loan denunciaría ante el fiscal Gustavo Robineau que el nene no había sido secuestrado ni se había perdido en el campo, sino que había sido impactado por la camioneta Ford Ranger blanca del marino.

Luego, Laudelina acusó a su abogado de haberla amenazado y sobornado con 50.000 pesos y la promesa de una moto para plantar la hipótesis de que el chico de 5 años había sido atropellado en el camino vecinal que una la casa de Catalina con la ruta.

Macarena, la hija de Laudelina, aportó un dato más. Afirmó que el abogado les dijo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, iba a pedir sus detenciones.

Caso Loan

El abogado bajo la lupa de la Justicia

Fernández Codazzi ya venía siendo investigado por la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, quien lo procesó por el delito de "peculado".

El abogado se había desempeñado hasta 2018 como titular del Registro de la Propiedad Automotor de Esquina y se estableció que no tramitó 425 formularios 13D pese a que se habían abonados los aranceles correspondientes.

El esquinense también formó parte de la defensa del CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, quien fue condenado en Goya a 12 años de prisión por una millonaria estaba a través de un esquema Ponzi.

Ahora Fernández Codazzi enfrenta una imputación por el supuesto encubrimiento del brasileño Josías Santos Regis.