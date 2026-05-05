La desesperada búsqueda de un menor en Corrientes y su relación con el caso Loan Peña

El menor fue visto por última vez junto a su padre y se activó la Alerta Sofía. Habría huído de un tiroteo con la ayuda de un abogado vinculado al caso Loan.

Este lunes se activó la Alerta Sofía tras la desaparición de Nahuá Santos Riquelme , un niño de 6 años que fue visto por última vez el domingo 3 de mayo en una ciudad de Corrientes . El menor fue secuestrado por su padre, conocido como "El Brasilero", tras un tiroteo y se activó una Alerta Sofía para dar con su paradero.

Según revelaron fuentes judiciales, el domingo Nahuá salió junto a su papá , Josias Santos Regis, que lo había retirado del domicilio de su mamá en la ciudad de Esquina para ir a pescar. Por la noche, "el brasilero" protagonizó una discusión con un vecino que escaló y terminó a los tiros. Luego escapó junto a Nahuá.

Sus familiares y cercanos describieron al pequeño con cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca y afirmaron que la última vez que lo vieron tenía un pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable.

Otro detalle estremecedor de la desaparición se conoció en las últimas horas. Según los investigadores, José Fernández Codazzi, el polémico abogado también involucrado en el caso de Loan Danilo Peña, habría sido el responsable de facilitar la fuga.

nahua desaparecido corrientes

Un abogado vinculado al caso Loan bajo la lupa

Bajo una fuerte custodia policial, Codazzi fue trasladado este lunes por la noche hasta la localidad de San Isidro, a unos 60 kilómetros de Esquina, para que indique el lugar exacto donde, según su propia declaración, dejó al menor junto a su padre, Josías Santos Regis, también conocido como “El Brasileño”.

En las últimas horas, se ordenó su detención bajo la sospecha de haber sido el facilitador clave para que el agresor lograra escapar del cerco policial tras el tiroteo en el barrio Manzini.

codazzi abogado detenido

Personal de la Policía Científica de Corrientes allanó su estudio y peritó su vehículo en busca de rastros dactilares y pruebas biológicas que confirmen el traslado del menor y el prófugo.

"Está en juego la vida de un niño"

La denuncia por la desaparición del menor de 6 años de edad fue realizada por su madre, Mariana Riquelme, ante la Comisaría de la Mujer y el Menor de Esquina, lo que activó de forma inmediata el protocolo de búsqueda de personas menores de edad.

Según indicó su madre en diálogo con Radio Dos de Corrientes, dijo creer que Santos Regis no le haría daño, aunque expresó otro temor: "Tengo miedo de que se lo lleve lejos".

nene desaparecido corrientes (1)

"Está en juego la vida de un niño. Y yo necesito que sea rápido, que la Justicia actúe rápido, que no me pongan trabas", expresó la mujer ante la emisora.

En su búsqueda intervienen de manera coordinada la Comisaría Segunda, la Comisaría de la Mujer y el Menor, distintas áreas de la Policía de Corrientes y el Ministerio de Seguridad, con rastrillajes y controles en la zona.

Tres causas abiertas y una hipótesis de violencia vicaria

Tres expedientes paralelos se desprenden a raíz de la desaparición del menor de 6 años. Por un lado, por el tiroteo y tentativa de homicidio, otro por la desaparición de Nahuá y una tercer causa por la posible complicidad del letrado Codazzzi.

La Fiscalía de Investigaciones y la Comisaría de la Mujer y el Meno trabajan a contrarreloj tras la denuncia de la madre del chico.

La Policía de Corrientes reveló que el caso es investigado bajo la hipótesis de violencia tipo vicaria, modalidad que refuerza la urgencia en la localización del menor. Distintas dependencias policiales desplegaron operativos en zonas urbanas y rurales con el objetivo de localizar al presunto autor y al niño y se comenzó a analizar las cámaras de vigilancia para reconstruir el recorrido de Regis y su hijo.