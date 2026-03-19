Desapareció una nena de 2 años en Córdoba: la sospecha y el dramático pedido de la familia

Esmeralda fue vista por última vez el miércoles por la tarde cuando estaba con su mamá. Las autoridades activaron el alerta Sofía en todo el país.

Las autoridades emitieron el alerta Sofía, para tratar de encontrar a la nena.

Este miércoles por la tarde se desplegó un amplio operativo de búsqueda en Cosquín , provincia de Córdoba , tras la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una nena de 2 años . A raíz de este caso, el ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía.

Según reveló a la Policía la madre de la menor , Tania López de 24 años, ambas se encontraban dentro de la casa, ella estaba preparando el almuerzo cuando alrededor de las 14:30 horas perdió de vista a su hija.

El alerta se activó en horas de la tarde , cuando el abuelo de la pequeña llegó a la vivienda familiar y advirtió que la niña no se encontraba en el lugar donde debía estar. De inmediato se realizó una búsqueda en el interior del domicilio y en viviendas aledañas , sin lograr encontrarla, por lo que se activó el protocolo de búsqueda de personas.

La Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín, a cargo de la doctora Silvana Pen, detalló que la menor mide 60 centímetros, tiene tez trigueña, pelo castaño claro y viste un body gris. Fue vista por última vez alrededor en su casa, ubicada en el barrio San José Obrero de Cosquín.

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"Vamos a seguir trabajando hasta encontrar a Esmeralda"

Por otro lado, el ministro de Seguridad, Juan Pablos Quinteros también expresó su preocupación ante la desaparición y activó la Alerta Sofía. Esta alerta tiene el objetivo de “coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en Alto Riesgo Inminente”.

Durante una entrevista con Telenoche, el Ministro detalló: "Está la fiscal Silvana Pen en el lugar a pedido que seamos extremadamente prudentes en la información que brindamos".

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"Estamos trabajando sobre todas las hipótesis posibles. Estamos trabajando con drones de visión nocturna, sigue el rastrillaje por el río, estamos a 300 o 400 metros del río con Bomberos Voluntarios de la zona con el Duar y vamos a seguir trabajando hasta encontrar a Esmeralda", explicó Juan Pablos Quinteros sobre el operativo.

La sospecha de la familia en medio de la desaparición

Luego de varias horas de Esmeralda desaparecida, su madre apuntó contra un circo que se encontraba en cercanías a su vivienda. En diálogo con TN, Tania reveló que este lugar nunca funcionó ni realizó un espectáculo, e incluso otros familiares de la nena dijeron que se trataba de "una excusa para hacer daño".

"Cuando Esmeralda desapareció y comenzaron a buscarla desesperadamente, los dueños del lugar no los dejaron entrar a ver si estaba por esa zona. "Nos contestaron mal, nos dijeron que sin orden policial no podíamos entrar", contó la tía.

El dato clave que hace sospechar a los vecinos es que, apenas dos horas más tarde de la desaparición de la nena, el circo desarmó las carpas y abandonó la ciudad.

Desesperada búsqueda de una nena de 2 años en Córdoba

Por su parte, la madre de la nena explicó que la hipótesis ya fue notificada a la policía, que permanece investigando el predio y hasta el momento aseguraron que "no vieron nada sospechoso".

"Los vecinos me están diciendo que mi hija está en ese circo, pero yo no puedo hacer nada", comentó la mujer. "A mí me gustaría ir y verlo yo también", sumó.

El operativo de búsqueda de Esmeralda es coordinado por la Fiscalía de 1° turno, a cargo de la fiscal Silvana Pen. En el rastrillaje participan dotaciones de Bomberos Voluntarios de distintos cuarteles, junto a efectivos de la Policía de Córdoba.