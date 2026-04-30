Más allá de que el Ministerio de Capital Humano no quería continuar con el programa , en mayo de 2026 deberá efectivizar el pago correspondiente a los beneficiarios de Volver al Trabajo . ¿De cuánto es el monto y quiénes lo pueden percibir?

Confirman que se paga Volver al Trabajo en mayo 2026: cuánto es y quiénes lo pueden cobrar

La decisión del Ministerio de Capital Humano ya estaba tomada: suprimir el pago mensual a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo . Sin embargo, una decisión de la Justicia obligó al Estado a continuar con la cobertura de esta prestación social . Así, ¿de cuánto es el monto y quiénes lo pueden percibir en mayo de 2026 ?

A través de sus canales oficiales, el Ministerio de Capital Humano subraya que el programa Volver al Trabajo -antes denominado Potenciar Trabajo- tiene como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios, que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Una decisión de la Justicia obligó al Estado a continuar con la prestación social.

Volver al Trabajo: quiénes lo pueden cobrar y cuánto perciben en mayo de 2026

Los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social –antes pertenecientes al ex programa Potenciar Trabajo- son quienes pueden percibir el importe correspondiente a estas prestaciones sociales.

En mayo de 2026, el importe tanto del programa Volver al Trabajo así como el de Acompañamiento Social continúa siendo de 78.000 pesos, el mismo monto que sus beneficiarios cobraron en abril de 2026.

Cabe resaltar que si bien históricamente el pago de Volver al Trabajo se realizó entre el día 5 y el 15 de cada mes, el Ministerio de Capital Humano deberá informar en los próximos días si la reestructuración administrativa permite cumplir con esos plazos para mayo de 2026.

¿Cuáles son las prestaciones del programa Volver al Trabajo?

Las prestaciones que el programa Volver al Trabajo –ex Potenciar Trabajo- brinda a sus beneficiarios son, entre otras:

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

Cabe resaltar que el programa Volver al Trabajo –ex Potenciar Trabajo- tiene una vigencia de veinticuatro (24 meses).

Quiénes pueden acceder a Volver al Trabajo en mayo 2026

Asimismo, en el sitio Argentina.gob.ar, se subrayan las obligaciones para quienes accedan al Programa:

Mantener actualizada su información personal, vías de contacto e historia laboral en el Portal Empleo.

Participar por solicitud personal o por convocatoria de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en alguna de las prestaciones ofrecidas por el programa .

. Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa correspondiente a cada una de las prestaciones.

Brindar toda documentación o información que les sea requerida vinculada con su participación en el presente programa.

Comunicar de inmediato cualquier novedad referida al incurrimiento en alguno de los supuestos de incompatibilidad.

Reintegrar las asignaciones dinerarias que indebidamente hubieran percibido.

Luego de una etapa en la crianza de hijos, volver al trabajo permite el desarrollo de metas aplazadas. El importe tanto del programa Volver al Trabajo así como el de Acompañamiento Social continúa siendo de 78.000 pesos.

Para saber si corresponde percibir esta prestación social, se deben cumplimentar los siguientes pasos: