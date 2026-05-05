AUH con aumento en mayo 2026: cuánto se cobra por hijo tras la actualización

La prestación social de la ANSES tendrá una nueva actualización por inflación. Cómo quedan los montos de la AUH por hijo en mayo 2026.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá en mayo 2026 un nuevo incremento , como parte del sistema de actualización mensual que toma como base la inflación difundida por el INDEC. En el quinto mes del año, el aumento será de 3,38%, el más alto en un año, ¿cómo queda la AUH por hijo ?

El objetivo de este ajuste mensual es intentar que el poder de compra de los sectores más vulnerables no quede rezagado frente al avance de la inflación minorista. Sin embargo, el monto no se otorga de forma completa , ya que el organismo previsional retiene un 20% del total que lo liquida a fin de año, cuando el beneficiario presente la Libreta de Asignación Universal que confirme la escolaridad del menor y el calendario de vacunación completo.

La ANSES paga el 100% de la Asignación Universal por Hijo únicamente para niños de hasta 4 años de edad inclusive cuando el Ministerio de Salud verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios.

Está destinado a embarazadas que reciban la AUH y a beneficiarios de esa asignación con hijos de hasta 6 años. ANSES actualiza mensualmente sus prestaciones sociales en base a los datos de inflación del INDEC.

Cómo queda la AUH de ANSES en mayo 2026 con el nuevo aumento

Para ajustar jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales como la AUH, la ANSES toma el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para mayo, entonces, se utiliza el dato de marzo, que dio un salto en los precios de 3,4%, aunque se toman dos decimales, por lo que queda en 3,38%, generando una leve diferencia respecto al indicador difundido oficialmente.

En el quinto mes del año, y tras el incremento mensual que otorgará la ANSES, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo recibirán $141.312 por cada menor de 18 años. Pero a esta cifra se le debe restar el 20% que retiene la ANSES (en este caso unos $28.000), por lo que cobrarán en mano $113.050 por hijo. El nuevo aumento también incluye a la AUH por Discapacidad. En este caso, el monto subirá a $458.354, aunque los padres o tutores recibirán $366.683 de forma directa, tras descontar la retención.

En la zona austral, donde rige un adicional por zona desfavorable, la AUH pasará a $183.672, con un pago directo de $146.937,60. Para hijos con discapacidad, el monto subirá a $598.058, con un pago directo de $478.446,40. Este plus se otorga a los beneficiarios que viven en la llamada Zona 1, que alcanza a las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y al partido bonaerense de Patagones.

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Los otros beneficios sociales de la ANSES en mayo 2026

El Complemento Leche del Plan 1000 Días también se ajustará por movilidad y pasará de $51.547 a cerca de $53.300. Este beneficio se otorga de forma automática a titulares de AUH con hijos menores de 3 años, gracias a la articulación entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Por otro lado, la Tarjeta Alimentar que se entrega a beneficiarios de la AUH para garantizar el acceso a alimentos básicos –de no mediar nuevos anuncios- se mantiene en $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos y $108.062 para familias con tres o más hijos. Por último, la Asignación por Embarazo (AUE) tendrá el mismo valor que la AUH, es decir, $141.312.

Tarjeta Alimentar. ANSES. La Tarjeta Alimentar busca que las familias más vulnerables tengan acceso a los alimentos básicos.

Calendario de cobro de la AUH en mayo 2026

Como es habitual, el cronograma de cobros de la AUH está organizado de acuerdo con la terminación del DNI. Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes. Por lo tanto, el calendario para el quinto mes del año es el siguiente: