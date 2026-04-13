Beneficio por desempleo: quiénes pueden pedir ayuda económica en Anses para personas sin trabajo en abril 2026

Anses otorga mensualmente una Prestación por Desempleo . Cómo acceder en abril 2026, cuánto dura y el monto.

Cómo es y quiénes pueden pedir la ayuda económica de Anses para personas sin trabajo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene en abril 2026 su ayuda económica a aquellos trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin justa causa , ya sea por finalización de contrato o por motivos externos. Este programa, nombrado Prestación por Desempleo , tiene como objetivo brindarles acompañamiento "mientras buscan un nuevo trabajo".

Esta prestación se otorga conforme a una serie de requisitos específicos y tiene diferentes modalidades y condiciones dependiendo de la situación laboral de cada solicitante.

Para establecer el monto , se toma como base el mejor salario promedio de los últimos seis meses previos al despido y se actualiza de forma mensual de acuerdo con el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Su duración también varía según cada caso.

Ayuda de ANSES por desempleo: cuánto tiempo y el monto que se cobra

Este programa está dirigido a los siguientes grupos que cumplan con estos requisitos:

Trabajadores permanentes: tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.

tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años.

haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años. Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.

desempleo.jpg La desocupación subió al 7,5% en el cierre del 2025.

El monto y la cantidad de cuotas (entre 2 y 12) se calculan según los ingresos y meses trabajados con aportes durante los últimos 3 años. Los trabajadores mayores de 45 años cobran durante 6 meses más. Así, en abril 2026, tendrá un tope de $357.800.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo y qué documentos se necesitan

Al momento de la gestión, serán necesarios estos documentos:

DNI (original y copia)

Documentación que compruebe el desempleo (original y copia), según el caso: Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador. Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra. Resolución del contrato de trabajo por denuncia del empleado fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador. No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido. Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción. En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.

(original y copia), según el caso:

desempleo anses.png El pago máximo en marzo para esta prestación de ANSES es de $352.400.

El trámite para solicitar la ayuda económica por desempleo es gratuito y puede gestionarse tanto de manera presencial como en línea a través del sitio web de ANSES. En el caso de optar por la vía online, los pasos son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir al apartado "Atención Virtual".

Seleccionar "Prestación por Desempleo".

Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema.

Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Si se desea tramitarlo de forma presencial, se debe sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana y luego presentarse en el lugar con DNI y los documentos respaldatorios.

Cómo se cobra la Prestación por Desempleo

ANSES gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para el cobro de la prestación, permitiendo al beneficiario retirar el dinero por ventanilla en una sucursal bancaria y recibir posteriormente una tarjeta de débito para operar en cajeros automáticos.

Si el beneficiario ya percibe una prestación de ANSES a través de una cuenta bancaria, el organismo podrá asignar esa misma cuenta. Además, si se tiene una cuenta particular, se puede solicitar al banco que la modifique como Cuenta de la Seguridad Social. Como sucede con otras prestaciones sociales, la fecha de pago se define según la terminación del DNI.