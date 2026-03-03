Ayuda Escolar 2026: ANSES definió el importe para titulares de la AUH, ¿cuánto pagan?

El Gobierno fijó el monto de este respaldo económico. Los requisitos para acceder y quiénes pueden quedar afuera.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y del sistema de Asignaciones Familiares ( SUAF ) de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) podrán acceder en 2026 a la Ayuda Escolar , el programa que tiene como objetivo acompañar los gastos educativos , como la compra de uniformes, mochilas, útiles y otros materiales.

Este respaldo económico se fijó en $85.000 , con un pago único en el año en el inicio del ciclo lectivo -generalmente en marzo- en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, siempre que se presente el certificado de alumno regular correspondiente.

La Ayuda Escolar está destinada a familias con hijos a cargo que perciban AUH o Asignación Familiar por Hijo:

Hijos sin discapacidad: entre 45 días y 18 años, asistiendo a establecimientos oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad: sin límite de edad, siempre que concurran a instituciones oficiales o especiales, reciban apoyo de maestros particulares, participen en talleres protegidos o procesos de rehabilitación.

La Ayuda Escolar tiene como objetivo acompañar los gastos educativos en el inicio del ciclo lectivo.

La presentación del certificado escolar es digital, anual y obligatoria, incluso para quienes hayan cobrado esta ayuda en años anteriores. Para presentarlo, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES, acceder a la sección “Hijos”, seleccionar “Presentar certificado escolar”, generar el formulario, llevarlo a la escuela para su firma y luego cargarlo nuevamente en la plataforma.

Para garantizar el pago automático, el certificado debe presentarse antes del 31 de diciembre del año anterior. No cumplir con esta fecha implica que el cobro se retrase, aunque el menor cumpla todos los demás requisitos. ANSES advierte que no presentar el certificado puede traer consecuencias, incluyendo la pérdida del pago de la ayuda escolar y posibles inconvenientes con la continuidad de la AUH.

Quiénes pueden quedar afuera del cobro de la Ayuda Escolar

Aunque se trata de un beneficio masivo, no todas las familias podrán acceder a su cobro. Existen topes de ingresos que pueden dejar afuera a miles de trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que reciben SUAF. Para 2026, ANSES fijó los siguientes límites:

Ingreso del Grupo Familiar (IGF): $5.292.758 brutos

$5.292.758 brutos Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos

El organismo realiza un cruce automático de datos con la información salarial declarada. Si se supera alguno de esos valores, el beneficio se da de baja automáticamente, incluso cuando se cumplan el resto de los requisitos.

Cuánto aumentará la AUH en marzo 2026

La ANSES aplicará en marzo de 2026 un aumento del 2,88% a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este incremento forma parte del mecanismo de actualización mensual que tiene en cuenta la inflación de dos meses atrás difundida por el INDEC. En este caso, se toma el dato de enero, que fue de 2,9%, aunque el organismo previsional utiliza el índice con dos decimales para el cálculo.

Con esta suba, la AUH queda de la siguiente manera:

Menor de edad: $ 132.814, con un pago directo de $106.251,20 y una retención de $26.562,80.

132.814, con un pago directo de $106.251,20 y una retención de $26.562,80. AUH con discapacidad: $432.461, con un pago directo de $345.968,80 y una retención de $86.492,20.

$432.461, con un pago directo de $345.968,80 y una retención de $86.492,20. Menor de edad en zona desfavorable (zona 1): $172.659, con un pago directo de $138.127,20 y una retención de $34.531,80.

$172.659, con un pago directo de $138.127,20 y una retención de $34.531,80. AUH con discapacidad en zona desfavorable: $562.200, con un pago directo de $449.760 y una retención de $112.440.

Como ocurre cada mes, ANSES retiene el 20% del total de la asignación. Ese dinero se acumula hasta que el titular presente a fin de año el Formulario Libreta, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad de los menores a cargo.