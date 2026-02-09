Ya hay fechas confirmadas: cuándo arranca el ciclo lectivo 2026, provincia por provincia
Cada provincia estableció su propio cronograma que fija el comienzo y el fin de las clases 2026, además las fechas de las vacaciones de invierno.
Las vacaciones de verano entran en su recta final y muchos niños y adolescentes ya se preparan para volver a las clases. Sin embargo, el regreso a las aulas no será igual para todos, ya que cada provincia fijó su fecha propia para comenzar el ciclo lectivo 2026. Recientemente, la Secretaría de Educación confirmó el cronograma para todo el país.
Este calendario fue aprobado por unanimidad en la asamblea N.° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y establece la vuelta a las aulas en casi todos los niveles educativos entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo. También fija las fechas del receso invernal y el fin de las clases.
El esquema busca equilibrar los períodos de cursada, las vacaciones de invierno y los feriados nacionales. De esta manera, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los 190 días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.
Cuándo comienza y cuándo finaliza el ciclo lectivo 2026
El Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación, confirmó las fechas del inicio del ciclo lectivo en todo el país y también estableció cuándo será el final. Así quedaron las fechas establecidas:
- Provincia de Buenos Aires (PBA): inicia el 2 de marzo y finaliza el 22 de diciembre
- Ciudad de Buenos Aires (CABA): inicial y Primario comienza el 25 de febrero, mientras que el Secundario el 2 de marzo. Finaliza el 18 de diciembre
- Catamarca: inicia el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre
- Chaco: inicia el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre
- Chubut: inicia el 23 de febrero y finaliza el 18 de diciembre
- Córdoba: inicia el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre
- Corrientes: inicia el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre
- Entre Ríos: inicia el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre
- Formosa: inicia el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre
- Jujuy: inicia el 23 de febrero y finaliza el 18 de diciembre
- La Pampa: inicia el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre
- La Rioja: inicia el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre
- Mendoza: inicia el 25 de febrero y finaliza el 22 de diciembre
- Misiones: inicia el 2 de marzo y finaliza el 22 de diciembre
- Neuquén: inicia el 25 de febrero y finaliza el 18 de diciembre
- Río Negro: inicia el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre
- Salta: inicia el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre
- San Juan: inicia el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre
- San Luis: inicia el 23 de febrero y finaliza el 18 de diciembre
- Santa Cruz: inicia el 25 de febrero y finaliza el 18 de diciembre
- Santa Fe: inicia el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre
- Santiago del Estero: inicia el 18 de febrero y finaliza el 18 de diciembre
- Tierra del Fuego: inicia el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre
- Tucumán: inicia el 2 de marzo y finaliza el 18 de diciembre
En qué fechas se fijaron las vacaciones de invierno 2026, según cada provincia
El receso invernal de mitad de año también tendrá distintas fechas, dependiendo de cada jurisdicción:
- Provincia de Buenos Aires (PBA): del 20 al 31 de julio
- Ciudad de Buenos Aires (CABA): del 20 al 31 de julio
- Catamarca: del 13 al 24 de julio
- Chaco: del 20 al 31 de julio
- Chubut: del 13 al 24 de julio
- Córdoba: del 6 al 17 de julio
- Corrientes: del 13 al 24 de julio
- Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
- Formosa: del 13 al 24 de julio
- Jujuy: del 13 al 24 de julio
- La Pampa: del 13 al 24 de julio
- La Rioja: del 13 al 24 de julio
- Mendoza: del 6 al 17 de julio
- Misiones: del 13 al 24 de julio
- Neuquén: del 13 al 24 de julio
- Río Negro: del 13 al 24 de julio
- Salta: del 13 al 24 de julio
- San Juan: del 6 al 17 de julio
- San Luis: del 6 al 17 de julio
- Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
- Santa Fe: del 6 al 17 de julio
- Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
- Tierra del Fuego: del 13 al 24 de julio
- Tucumán: del 13 al 24 de julio
Te puede interesar...
Leé más
Ayuda Escolar 2026: Anses lo definió y este es el importe que cobran los titulares de la AUH
Cómo puedo ver mi receta de PAMI: el simple paso para saber si está activa y cuándo vence
Actualización del DNI: estas personas tienen que renovar su documento a partir de febrero 2026
-
TAGS
- ciclo lectivo
- LMNS
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario