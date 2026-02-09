País La Mañana ciclo lectivo Ya hay fechas confirmadas: cuándo arranca el ciclo lectivo 2026, provincia por provincia

Las vacaciones de verano entran en su recta final y muchos niños y adolescentes ya se preparan para volver a las clases. Sin embargo, el regreso a las aulas no será igual para todos, ya que cada provincia fijó su fecha propia para comenzar el ciclo lectivo 2026. Recientemente, la Secretaría de Educación confirmó el cronograma para todo el país.

Este calendario fue aprobado por unanimidad en la asamblea N.° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y establece la vuelta a las aulas en casi todos los niveles educativos entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo. También fija las fechas del receso invernal y el fin de las clases.

El esquema busca equilibrar los períodos de cursada, las vacaciones de invierno y los feriados nacionales. De esta manera, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los 190 días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.