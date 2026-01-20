Cuenta regresiva para las clases: mochilas desde $15.990 en los supermercados

Hay descuentos de más de 40% en modelos urbanos, infantiles, con carro, impermeables. Las promociones incluyen compras presenciales y online.

El comienzo del ciclo lectivo está muy cerca, el inicio de clases será escalonado entre el 18 de febrero y el 2 de marzo según las provincias. A poco más de un mes del regreso a las aulas, las familias comienzan a organizar las compras para los chicos, y entre los productos prioritarios se encuentran las mochilas. Por eso importantes cadenas de supermercados ya ofrecen ofertas imperdibles.

Tanto en nivel inicial, primaria, secundaria y también para usos complementarios como actividades deportivas o universitarias , las mochilas son uno de los útiles más utilizados por los estudiantes. En ese contexto, distintas cadenas de supermercados lanzaron promociones con importantes rebajas que alcanzan hasta el 44%, además de la opción de financiación en cuotas.

Carrefour, ChangoMás y Jumbo ya ofrecen descuentos sobre modelos urbanos, infantiles, con carro, portanotebook, impermeables y de viaje. Las promociones incluyen tanto compras presenciales como online.

Los descuentos en Carrefour

Rebajas porcentuales y financiación, principalmente a través de Mi Carrefour Crédito y tarjetas bancarias. El reconocido supermercado lanzó ofertas de mochilas escolares, urbanas, tácticas, maternales y de viaje, con una fuerte presencia de modelos disponibles únicamente mediante envío.

Entre las opciones hay modelos surtidos, con un descuento del 20% y desde $15.990. También se ofrecen marcas internacionales, modelos impermeables y de mayor capacidad.

Carrefour también incorporó mochilas maternales y tácticas. Además de mochilas orientadas a viajes o uso diario, como el modelo antirrobo impermeable para notebook.

Mochila urbana lisa (modelos surtidos) – 20% off – $15.990 (precio regular: $19.990) – 3 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito

Mochila American Tourister Highway 2AT Backpack Navy – 39% off – $44.990 (precio regular: $74.890) – 12 cuotas fijas con Visa y Mi Carrefour Crédito

Mochila impermeable South Port urbana acolchonada 30 L – 23% off – $26.999 (precio regular: $35.099) – solo envío

Mochila plegable negra Gadnic 40 L – 23% off – $42.199 (precio regular: $54.859) – solo envío

Mochila Wanderlust portanotebook con frente termoformado 38053 – 44% off – $31.999 (precio regular: $57.999) – solo envío

Mochila Wanderlust con bolsillo portanotebook 45x33x16 cm 32437 – 38% off – $36.999 (precio regular: $59.999) – solo envío

Mochila maternal gris South Port S46 by Gadnic porta mamaderas térmico – 23% off – $20.209 (precio regular: $26.272) – solo envío

Mochila maternal azul South Port S46 by Gadnic porta mamaderas térmico – 23% off – $20.209 (precio regular: $26.272) – solo envío

Mochila táctica negra Gadnic militar con compartimentos 45 L – 23% off – $47.742 (precio regular: $62.065) – solo envío

Mochila de almuerzo antirrobo Gadnic impermeable para notebook 15,6" – 23% off – $51.499 (precio regular: $66.949) – solo envío

Mochila maternal Gadnic con cambiador – 23% off – $53.649 (precio regular: $69.744) – solo envío

Mochila de viaje beige South Port MCH228 impermeable – 23% off – $57.659 (precio regular: $74.957) – solo envío

Las imperdibles ofertas en ChangoMás

También en las sucursales de todo el país y a través de la venta online, ChangoMás ofrece una amplia variedad de mochilas con descuentos que oscilan entre el 25% y el 38%, con especial foco en modelos infantiles y escolares. Hay opciones de mochilas de espalda, con carrito, estampadas y temáticas, orientadas principalmente a nivel inicial y primario.

Entre las opciones destacadas se encuentra la mochila conservadora en modelos surtidos, con un 30% de descuento y un precio final de $41.999. En el segmento de mochilas económicas, la mochila para gym Woairon se ofrece a $7.419, tras una rebaja del 30% sobre su precio regular.

Mochila conservadora (modelos surtidos) – 30% off – $41.999 (precio regular: $59.999)

Mochila estampado Scrawl 40 cm – 25% off – $19.499 (precio regular: $25.999)

Mochila para gym Woairon – 30% off – $7.419 (precio regular: $10.599)

Mochila Stanford gris – 25% off – $29.924 (precio regular: $39.899)

Mochila Cresko Mundo Dinos 12" con luz – 25% off – $47.474 (precio regular: $63.299)

Mochila unicornio celeste – 25% off – $26.249 (precio regular: $34.999)

Mochila violeta con bolsillo tornasolado – 25% off – $22.499 (precio regular: $29.999)

Mochila negra clásica – 25% off – $22.499 (precio regular: $29.999)

Mochila dinosaurio – 25% off – $26.249 (precio regular: $34.999)

Mochila lila con cierre rosa – 25% off – $22.499 (precio regular: $29.999)

Mochila azul con cierre naranja – 25% off – $22.499 (precio regular: $29.999)

Mochila Encanto espalda 18 cm – 38% off – $36.059 (precio regular: $57.749)

Mochila carrito azul – 35% off – $38.934 (precio regular: $59.899)

Mochila carrito azul Francia – 35% off – $38.934 (precio regular: $59.899)

Mochila carrito fucsia – 35% off – $38.934 (precio regular: $59.899)

Mochila Cresko Avengers con carrito 16" – 35% off – $61.749 (precio regular: $94.999)

Mochila carro color fucsia 17 cm – 35% off – $25.804 (precio regular: $39.699)

Mochila carro azul F 17 cm – 35% off – $25.804 (precio regular: $39.699)

Mochila carro azul M 17 cm – 35% off – $25.804 (precio regular: $39.699)

Mochila carro color bordo 17 cm – 35% off – $25.804 (precio regular: $39.699)

Mochila estampado corazón 40 cm – 25% off – $19.499 (precio regular: $25.999)

Mochila con carrito Phi Phi Toys Flowers – 25% off – $78.750 (precio regular: $105.000)

Mochila infantil animalito – oso – 25% off – $20.999 (precio regular: $27.999)

Las promociones de Jumbo

Jumbo ofrece financiación en cuotas sin interés para una gran selección de mochilas, en productos licenciados y de marcas reconocidas. Entre los modelos disponibles se encuentran mochilas con diseños de AFA, Minecraft, Hot Wheels, Minnie, Paw Patrol y Simones.

Los precios varían según tamaño, formato y si incluyen carro.

