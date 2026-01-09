La Secretaría de Educación confirmó el día de regreso a las aulas 2026 en cada provincia, además del receso invernal y el fin del ciclo lectivo .

Calendario escolar 2026: la fecha de inicio de clases para cada provincia y las vacaciones de invierno

Mientras los alumnos disfrutan de las vacaciones de verano, la Secretaría de Educación confirmó el día de inicio del ciclo lectivo 2026 en todo el territorio nacional, además de precisar cuándo será el receso invernal de mitad de año y la fecha del final de las clases .

El esquema oficializado por el organismo estatal fue aprobado por unanimidad en la asamblea N.° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y establece la vuelta a las aulas en casi todos los niveles educativos entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo.

El calendario busca equilibrar los períodos de cursada , las vacaciones de invierno y los feriados nacionales . De esta manera, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los 190 días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.

Inicio del ciclo lectivo (4).jpg La mayoría de las provincias volverán a las aulas entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo. Claudio Espinoza

Cuándo comienzan las clases 2026 en todo el país

La primera provincia en retomar las clases será Santiago del Estero, que volverá a las aulas el 18 de febrero. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires lo hará el 25 de febrero y la provincia de Buenos Aires una semana después, el 2 de marzo.

Estas son las fechas del comienzo del ciclo lectivo 2026 en todas las jurisdicciones:

Buenos Aires: 2 de marzo

2 de marzo CABA : 25 de febrero

: 25 de febrero Catamarca : 2 de marzo

: 2 de marzo Chaco : 2 de marzo

: 2 de marzo Chubut : 23 de febrero

: 23 de febrero Córdoba : 2 de marzo

: 2 de marzo Corrientes : 2 de marzo

: 2 de marzo Entre Ríos : 2 de marzo

: 2 de marzo Formosa : 2 de marzo

: 2 de marzo Jujuy : 23 de febrero

: 23 de febrero La Pampa : 2 de marzo

: 2 de marzo La Rioja: 2 de marzo

2 de marzo Mendoza : 25 de febrero

: 25 de febrero Misiones : 2 de marzo

: 2 de marzo Neuquén : 25 de febrero

: 25 de febrero Río Negro: 2 de marzo

2 de marzo Salta : 2 de marzo

: 2 de marzo San Juan: 2 de marzo

2 de marzo San Luis: 23 de febrero

23 de febrero Santa Cruz : 25 de febrero

: 25 de febrero Santa Fe : 2 de marzo

: 2 de marzo Santiago del Estero: 18 de febrero

18 de febrero Tierra del Fuego : 24 de febrero

: 24 de febrero Tucumán: 2 de marzo

escuela Este es el calendario para todo el año oficializado por la Secretaría de Educación.

En qué fecha se fijaron las vacaciones de invierno 2026, según cada provincia

El receso invernal de mitad de año también tendrá distintas fechas, dependiendo de cada jurisdicción:

Buenos Aires: del 20 al 31 de julio

del 20 al 31 de julio CABA : del 20 al 31 de julio

: del 20 al 31 de julio Catamarca : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Chaco : del 20 al 31 de julio

: del 20 al 31 de julio Chubut : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Córdoba : del 6 al 17 de julio

: del 6 al 17 de julio Corrientes : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Entre Ríos : del 6 al 17 de julio

: del 6 al 17 de julio Formosa : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Jujuy : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio La Pampa : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio La Rioja: del 13 al 24 de julio

del 13 al 24 de julio Mendoza : del 6 al 17 de julio

: del 6 al 17 de julio Misiones : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Neuquén : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Río Negro : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Salta : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio San Juan: del 6 al 17 de julio

del 6 al 17 de julio San Luis: del 6 al 17 de julio

del 6 al 17 de julio Santa Cruz: del 13 al 24 de julio

del 13 al 24 de julio Santa Fe : del 6 al 17 de julio

: del 6 al 17 de julio Santiago del Estero : del 20 al 31 de julio

: del 20 al 31 de julio Tierra del Fuego: del 13 al 24 de julio

del 13 al 24 de julio Tucumán: del 13 al 24 de julio

Inicio del ciclo lectivo 2023 10.jpg El calendario está definido para garantizar los 190 días obligatorios por ley. Claudio Espinoza

Cuándo terminará el ciclo lectivo 2026 en todo el país

De no mediar inconvenientes, las provincias también ya tienen definido el final del ciclo lectivo de este año. La fecha tampoco será igual para todos los distritos, ya que cada jurisdicción ajusta el cronograma a sus realidades climáticas, administrativas y pedagógicas, siempre cumpliendo con los 190 días de clases obligatorios por ley. El calendario de cierre es el siguiente: