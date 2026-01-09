Calendario escolar 2026: la fecha de inicio de clases para cada provincia y las vacaciones de invierno

La Secretaría de Educación confirmó el día de regreso a las aulas 2026 en cada provincia, además del receso invernal y el fin del ciclo lectivo.
Mientras los alumnos disfrutan de las vacaciones de verano, la Secretaría de Educación confirmó el día de inicio del ciclo lectivo 2026 en todo el territorio nacional, además de precisar cuándo será el receso invernal de mitad de año y la fecha del final de las clases.
El esquema oficializado por el organismo estatal fue aprobado por unanimidad en la asamblea N.° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y establece la vuelta a las aulas en casi todos los niveles educativos entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo.
El calendario busca equilibrar los períodos de cursada, las vacaciones de invierno y los feriados nacionales. De esta manera, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los 190 días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.
Cuándo comienzan las clases 2026 en todo el país
La primera provincia en retomar las clases será Santiago del Estero, que volverá a las aulas el 18 de febrero. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires lo hará el 25 de febrero y la provincia de Buenos Aires una semana después, el 2 de marzo.
Estas son las fechas del comienzo del ciclo lectivo 2026 en todas las jurisdicciones:
- Buenos Aires: 2 de marzo
- CABA: 25 de febrero
- Catamarca: 2 de marzo
- Chaco: 2 de marzo
- Chubut: 23 de febrero
- Córdoba: 2 de marzo
- Corrientes: 2 de marzo
- Entre Ríos: 2 de marzo
- Formosa: 2 de marzo
- Jujuy: 23 de febrero
- La Pampa: 2 de marzo
- La Rioja: 2 de marzo
- Mendoza: 25 de febrero
- Misiones: 2 de marzo
- Neuquén: 25 de febrero
- Río Negro: 2 de marzo
- Salta: 2 de marzo
- San Juan: 2 de marzo
- San Luis: 23 de febrero
- Santa Cruz: 25 de febrero
- Santa Fe: 2 de marzo
- Santiago del Estero: 18 de febrero
- Tierra del Fuego: 24 de febrero
- Tucumán: 2 de marzo
En qué fecha se fijaron las vacaciones de invierno 2026, según cada provincia
El receso invernal de mitad de año también tendrá distintas fechas, dependiendo de cada jurisdicción:
- Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
- CABA: del 20 al 31 de julio
- Catamarca: del 13 al 24 de julio
- Chaco: del 20 al 31 de julio
- Chubut: del 13 al 24 de julio
- Córdoba: del 6 al 17 de julio
- Corrientes: del 13 al 24 de julio
- Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
- Formosa: del 13 al 24 de julio
- Jujuy: del 13 al 24 de julio
- La Pampa: del 13 al 24 de julio
- La Rioja: del 13 al 24 de julio
- Mendoza: del 6 al 17 de julio
- Misiones: del 13 al 24 de julio
- Neuquén: del 13 al 24 de julio
- Río Negro: del 13 al 24 de julio
- Salta: del 13 al 24 de julio
- San Juan: del 6 al 17 de julio
- San Luis: del 6 al 17 de julio
- Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
- Santa Fe: del 6 al 17 de julio
- Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
- Tierra del Fuego: del 13 al 24 de julio
- Tucumán: del 13 al 24 de julio
Cuándo terminará el ciclo lectivo 2026 en todo el país
De no mediar inconvenientes, las provincias también ya tienen definido el final del ciclo lectivo de este año. La fecha tampoco será igual para todos los distritos, ya que cada jurisdicción ajusta el cronograma a sus realidades climáticas, administrativas y pedagógicas, siempre cumpliendo con los 190 días de clases obligatorios por ley. El calendario de cierre es el siguiente:
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA: 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 22 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre
