Argentina o el exterior: dónde son las vacaciones más baratas y cuánta plata se necesita

Un relevamiento realizado por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) comparó los precios en los destinos argentinos. El costo nacional en promedio es $3,8 billones.

Una familia tipo necesitará casi 4 millones de pesos para irse de vacaciones en la segunda quincena del 2026 a algún destino de Argentina. Si en lugar de viajar dentro del país, su traslado fuera al exterior, el viaje requiere de un gastp de 10,3 millones de pesos. Así lo indica un estudio del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

El reporte señala que “una familia tipo debe disponer de 3.880.488 de pesos en promedio , para irse de vacaciones en la segunda quincena de enero a destinos nacionales”.

“Esto equivale a 2,38 veces el salario medio. Para destinos internacionales debe disponer de 10.334.454 de pesos, lo que equivale a 6,10 veces el salario medio”, añade el estudio.

El relevamiento plantea que “la relación, entre costo de viaje y salario, no varió respecto del mismo período del año anterior”. “Esto implica que el poder adquisitivo del turismo, entre enero del 2025 enero del 2026, se mantuvo prácticamente constante”, dice el trabajo.

El destino más caro de la Patagonia es Bariloche, en la provincia de Río Negro. Entre los destinos más costosos se ubicaron Cariló, Pinamar, Mar de las Pampas y Puerto Iguazú.

uade

Comparativos

Una familia tipo debe destinar un presupuesto 4,9 veces mayor si decide ir a Cariló respecto de Villa Gesell y 5,2 veces mayor si decide ir a Madrid respecto de Santiago de Chile.

Mar de Ajó, Necochea, Miramar y Villa Carlos Paz son los destinos que se han vuelto más accesibles.

La capacidad de las familias para financiar un viaje se mantuvo estable respecto al período anterior.

El turismo interno continúa siendo una opción de consumo que resiste cambios en precios y salarios.

El costo diario promedio de alquiler de una carpa en la costa atlántica argentina asciende a $55.000.

El costo promedio de una cena, para una familia tipo en los destinos balnearios de Argentina, es de $90.000.

En promedio, una familia tipo debe afrontar un costo de $ 132.000 para asistir a un espectáculo teatral en Mar del Plata.

El costo de las vacaciones en Miami es el mismo que en Cariló y el costo de vacacionar en Santiago de Chile es menor a la mitad de los destinos nacionales.