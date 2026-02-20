Cuánto sale un Citroen C3 con valor actualizado en febrero 2026

El hatchback del segmento B fue el auto 0km más vendido de la marca en 2025 y creció más de 30% respecto del año anterior.

El Citroën C3 es el principal exponente de la marca francesa en el mercado argentino y uno de los vehículos del segmento B que más creció en términos de volumen en 2025. En un contexto de recuperación del mercado automotor, el modelo logró una suba interanual significativa y reforzó su posicionamiento como vehículo de entrada a la gama Citroën . ¿Cuál es su precio actualizado en febrero de 2026?

Se trata de un hatchback desarrollado sobre la plataforma regional CMP que llega importado de Brasil con una propuesta que combina dimensiones compactas, estética inspirada en los SUV y un equipamiento alineado con las demandas actuales del público urbano. La gama incluye versiones manuales, automáticas y una variante turbo que eleva el nivel de prestaciones dentro del segmento chico.

Según el informe oficial de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ), el Citroën C3 cerró 2025 con 5.458 patentamientos en el acumulado anual, consolidándose como el modelo más vendido de la marca en el mercado argentino y con una presencia estable dentro del segmento B.

Citroen C3 interior El interior del Citroën C3. Stellantis

La comparación interanual muestra un crecimiento sostenido. En 2024, el Citroën C3 había registrado 4.086 unidades, por lo que en 2025 logró una suba del 33,6% en sus patentamientos. El dato refleja una evolución positiva en un contexto de fuerte recuperación del mercado automotor, que superó las 612.000 unidades 0 km en el año.

El arranque de 2026 mantiene esa línea. En enero de 2026 el Citroën C3 patentó 541 unidades, ubicándose en el puesto 23° del ranking general de modelos según el informe mensual de ACARA. El volumen confirma un comienzo de año estable para el hatchback dentro de un mercado que suele mostrar menor actividad en el primer mes del año.

A nivel general, el mercado argentino cerró 2025 con 612.178 autos 0km patentados, lo que representó un crecimiento del 47,8% respecto de 2024, según cifras oficiales de ACARA.

Citroën C3: ficha técnica y modelos

El Citroën C3 que se comercializa en Argentina corresponde a la generación regional producida en Brasil y se posiciona como un hatchback del segmento B de bajo costo y con enfoque urbano. Su puesta a punto prioriza el confort de marcha y la facilidad de uso en ciudad, con una gama pensada para distintos perfiles de usuario.

La oferta mecánica se divide en dos alternativas. Por un lado, el motor 1.6 VTi naftero, que entrega 115 CV y 150 Nm, disponible con caja manual de cinco marchas o automática de seis. Por otro, la versión más moderna incorpora el motor 1.0 turbo T200, con 120 CV y 200 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT de siete marchas simuladas.

YOU Citroën C3 You!, la variante tope de gama con motor turbonaftero. Stellantis

En seguridad, toda la gama incluye de serie control de estabilidad y tracción, frenos ABS, asistencia al arranque en pendiente, doble airbag frontal, cámara de retroceso y anclajes ISOFIX. En confort y tecnología, se destaca la pantalla multimedia táctil de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, presente desde las versiones de entrada. Las versiones del Citroën C3 disponibles en Argentina (MY26) son las siguientes:

Citroën C3 VTi Feel MY26

Motor 1.6 VTi de 115 CV

Caja manual de 5 marchas

Llantas de aleación

Aire acondicionado

Pantalla táctil de 10’’

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos

Citroën C3 VTi AT Feel Pack MY26

Motor 1.6 VTi de 115 CV

Caja automática de 6 marchas

Mayor nivel de confort

Mejoras en terminaciones interiores

Citroën C3 VTi AT XTR MY26

Motor 1.6 VTi con caja automática

Estética exterior diferenciada XTR

Detalles específicos de diseño

Perfil más aventurero dentro de la gama

Citroën C3 T200 Feel Pack You! MY26

Motor 1.0 turbo T200 de 120 CV y 200 Nm

Caja automática CVT de 7 marchas

Climatizador automático

Instrumental digital

Personalización exterior e interior

Versión tope de gama

Cuánto sale un Citroën C3 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Estos son los precios de lista del Citroën C3 en Argentina en febrero 2026: