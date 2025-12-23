Lo último de Citroën: así es el original vehículo la marca imagina como una oficina móvil

El Citroën ELO es una novedad mundial: apuntan a que sirva para el descanso, el entretenimiento y hasta para trabajar conectados.

En una época en la que casi todos los vehículos terminan pareciéndose, el Citroën ELO apareció para correr el eje: no es un “auto más”, sino un concept car que propone nuevas maneras de moverse, trabajar y descansar en la ciudad.

Citroën lo presentó como una especie de laboratorio de ideas sobre ruedas, con un mensaje claro: 100% eléctrico , compacto por fuera y sorprendentemente aprovechado por dentro, con soluciones que mezclan diseño, practicidad y un guiño al espíritu “simple y útil” que históricamente identificó a Citroën.

El Citroën ELO se va a exhibir en el Salón del Automóvil de Bruselas 2026 , desde el 9 de enero, en un stand donde la automotriz también mostrará novedades como el nuevo C5 Aircross y la versión Ami Dark Side , además de su desembarco en la Fórmula E .

Citroen-Elo-concept-2

Por eso, más que hablar de un futuro lejano, el ELO funciona como un “adelanto” de lo que la marca imagina para la movilidad cotidiana: menos complicación, más versatilidad, y un interior pensado para usarse como espacio de vida.

Citroën ELO Citroën ELO

Citroën ELO: un “pequeño” que promete mucho

Con 4,10 metros de largo, el Citroën ELO se mete en la categoría de los autos urbanos, pero con una ambición distinta: hacer rendir cada centímetro gracias a su concepción 100 % eléctrica y un habitáculo flexible.

Desde el diseño, el ELO toma elementos que recuerdan a los monovolúmenes, un formato práctico que durante años fue sinónimo de espacio y modularidad. En tiempos de fiebre SUV, Citroën vuelve a insinuar que aquella receta que asomó a principios de los 2000 todavía tiene sentido, sobre todo si se la combina con electricidad y soluciones inteligentes.

Citroen-Elo-concept-4

El acceso al vehículo ya es parte del show: se destacan las puertas con apertura antagonista y un interior amplio “tipo living”, con un piso despejado que aprovecha la ausencia de túnel central que en otros modelos es consecuencia de la transmisión.

Citroën ELO por dentro: descanso, juego y trabajo, en el mismo auto

La apuesta fuerte del Citroën ELO está puertas adentro, ya que su configuración puede pasar de cuatro a seis plazas, gracias a dos asientos adicionales rebatibles. Así, el habitáculo se transforma según el plan del día.

Citroën plantea tres modos bien definidos —REST, PLAY y WORK— que llevan la idea de “auto multiuso” a un nivel literal: descanso, entretenimiento y oficina móvil, siempre con el vehículo detenido.

Citroën ELO Citroën ELO

Para el modo descanso, se habla de una solución tipo “camping” que convierte el interior en una cama para dos con colchones plegables Dropstitch desarrollados junto a Decathlon. Y para trabajar, el concepto suma un detalle llamativo: el asiento del conductor gira 360°, con bandejas y soportes pensados para usar la compu y hacer videollamadas sin bajarse del auto.

Por eso también aparecen alianzas técnicas: Goodyear aporta neumáticos con monitoreo de presión y desgaste, y el ELO incluso suma V2L, una función para alimentar equipos externos (desde una notebook hasta accesorios de ocio), reforzando la idea de vehículo como “base” para actividades.

Citroën ELO Citroën ELO

Más allá de si llega o no a producirse cual se muestra hoy, el mensaje de la marca es claro: el Citroën ELO quiere recuperar algo bastante tradicional: la practicidad de un auto familiar y simple de usar, pero con las herramientas actuales que ofrece la era eléctrica.