Vuelve el Citroën 2CV y prometen que será barato: cuándo se presenta y cuánto podría costar

La marca francesa confirmó que volverá a fabricarlo. Es el regreso esperado por miles de fanáticos de un ícono que cambió la historia de la movilidad.

El regreso del Citroën 2CV ya no es un rumor o un deseo de muchos fanáticos: es un hecho confirmado por la marca francesa, que revivirá uno de los modelos más icónicos de la historia. El nuevo Citroën 2CV será eléctrico, promete seguir siendo accesible -por lo menos así los deslizaron desde la marca- y apuntará a un público que busca movilidad simple y económica en tiempos de electromovilidad.

La reciente noticia ya genera un fuerte impacto en la industria automotriz mundial, ya que el Citroën 2CV es un símbolo de democratización del automóvil. En Argentina, como en el muchísimos países del mundo, fue el primer auto de muchas familias y enamoró a numerosas generaciones de usuarios. Ahora, en pleno avance de los vehículos eléctricos, la marca apuesta a reinterpretar ese concepto con una propuesta moderna, pero fiel a su espíritu original.

Desde la compañía confirmaron que este proyecto forma parte del plan estratégico global, enfocado en desarrollar soluciones de movilidad accesibles. La marca dejó en claro que no se trata simplemente de una reedición nostálgica. El objetivo es reinterpretar los valores históricos del modelo con tecnología actual, manteniendo su esencia de auto simple, liviano y funcional.

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En esa línea, el CEO de Citroën, Xavier Chardon, explicó: “Reinventar el 2CV del mañana es un reto y una responsabilidad inmensos. El nuevo modelo perpetuará ese espíritu, no por nostalgia, sino reinventando su sencillez y accesibilidad para el mundo actual. Eléctrico. Esencial. Accesible". Una declaración que deja en evidencia el peso simbólico que tendrá este lanzamiento.

Citroën 2CV: cuándo se presenta y cómo será el nuevo modelo

El nuevo Citroën 2CV será presentado oficialmente en el Salón del Automóvil de París en octubre de este año, donde se conocerán más detalles sobre este esperado regreso. Y se prevé que su fabricación en serie comenzará en 2028.

Según la información oficial, el modelo estará inspirado en el espíritu del original, por lo que adoptará una estética moderna con guiños al pasado, combinando identidad histórica con soluciones actuales.

El nuevo Citroën 2CV será 100% eléctrico, en línea con la estrategia global de la marca y las regulaciones ambientales cada vez más exigentes. Esto lo convertirá en una alternativa concreta dentro del segmento de autos eléctricos baratos. La marca busca que sea liviano, práctico y fácil de usar, retomando las bases que hicieron famoso al 2CV original.

Citroën 2CV Citroën 2CV.

En su anuncio, la marca también dejó en claro que el objetivo es ofrecer un vehículo eléctrico asequible, algo que hoy todavía es una deuda en muchos mercados. Si bien todavía no hay cifras oficiales, trascendió que el nuevo modelo se ubicará por debajo de la franja de los 15.000 Euros. Hoy, por ejemplo, el auto más barato en España es del Renault Sandero y cuesta 13.500 Euros.

El proyecto apunta a crear una nueva categoría de autos eléctricos económicos, algo que podría cambiar el escenario actual del mercado. Hecho que además repetiría la historia en los años 50, cuando los primeros 2CV cambiarob el acceso a la movilidad para gran cantidad de familias en el mundo.

Los hitos del Citroën 2CV

Años de fabricación en el mundo: el Citroën 2CV se produjo desde 1948 hasta 1990, con más de 5 millones de unidades fabricadas en diversas plantas (incluida la de Mangualde, Portugal, que cerró la línea en junio de 1990). Durante más de cuatro décadas, fue sinónimo de accesibilidad y practicidad.

Citroën 2CV Citroën 2CV. Foto: Prensa Stellantis.

Llegada y producción en Argentina: los primeros Citroën 2CV ingresaron a Argentina a fines de los años 1950 mediante importaciones de Francia y Bélgica. A comienzos de los años 1960, se montaron localmente en una planta en Jeppener (Brandsen) y luego en Barracas, Capital Federal. Inicialmente se vendió la versión AZ con motor de 425 cm³ y unos 12,5 HP. A partir de 1966 se amplió la gama con la versión AZAM y luego aparecieron variantes utilitarias (furgoneta y pickup, aunque esta última con producción muy limitada). A lo largo de su presencia en el mercado argentino, alcanzó popularidad entre usuarios de zonas rurales y consumidores que valoraban economía y sencillez.