Chevrolet Onix en mayo 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El hatchback de Chevrolet sigue entre los autos más vendidos del mercado argentino y mantiene una fuerte presencia en el segmento B.

El Chevrolet Onix continúa consolidado como uno de los autos más competitivos del mercado argentino. Con una propuesta enfocada en la eficiencia, la conectividad y un buen nivel de seguridad desde las versiones base, el hatchback de General Motors logró mantenerse dentro del grupo de modelos más patentados del país durante el arranque de 2026.

Importado desde Brasil y fabricado en la planta de Gravataí, en Río Grande do Sul, el Onix se posiciona como el modelo de entrada de gama de Chevrolet en Argentina . En un contexto donde las terminales ajustan precios y crece la competencia entre marcas, sigue siendo uno de los referentes del segmento B.

Así es el interior del Chevrolet Onix que se vende en Argentina.

El modelo además recibió una actualización importante durante 2025, con mejoras en el interior, pantallas más grandes y mayor digitalización del habitáculo. Eso le permitió reforzar su posicionamiento frente a rivales como el Peugeot 208, el Toyota Yaris y el Volkswagen Polo, tres de los autos más vendidos del país.

Chevrolet Onix: cómo viene en los patentamientos de 2026

Según los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), el Chevrolet Onix volvió a meterse entre los modelos más vendidos de Argentina durante abril de 2026, en un mercado que todavía muestra cierta retracción frente al año pasado.

En abril se patentaron 47.564 autos 0 km en el país, con una baja interanual del 13,6% y una caída del 3,3% respecto de marzo. En el acumulado anual ya se registran 205.114 unidades, un 5,7% menos frente al mismo período de 2025. Dentro de ese escenario, el Onix mantuvo un volumen sólido de ventas y volvió a ubicarse dentro del Top 10 general.

Ránking: Top 10 de los 0 km más vendidos de Argentina en el primer cuatrimestre de 2026

Toyota Hilux: 10.183 unidades Peugeot 208: 9.033 Fiat Cronos: 8.440 Ford Territory: 7.387 Ford Ranger: 6.918 Volkswagen Tera: 6.093 Volkswagen Amarok: 5.657 Chevrolet Tracker: 5.448 Chevrolet Onix: 4.958 Toyota Yaris Cross: 2.351

Chevrolet Onix Toda la gama de Chevrolet Onix utiliza un motor tricilíndrico 1.0 General Motors

Durante abril, el Chevrolet Onix patentó 1.182 unidades, con una caída interanual del 6,3% frente al mismo mes de 2025. Aun así, se mantuvo como uno de los hatchbacks más elegidos del mercado argentino.

Chevrolet Onix: motor, equipamiento y tecnología

Toda la gama Chevrolet Onix utiliza el mismo motor tricilíndrico turbo de 1.0 litros, que entrega 116 caballos de fuerza y prioriza el bajo consumo de combustible junto con una respuesta ágil para el uso urbano.

La única variante con caja manual es la LT, que incorpora una transmisión de cinco marchas. Las versiones LTZ, Premier y RS utilizan caja automática de seis velocidades.

En dimensiones, el hatchback mide 4,17 metros de largo, 1,74 de ancho y 1,47 de alto, con una distancia entre ejes de 2,55 metros. El baúl ofrece 303 litros de capacidad, una cifra alineada con el promedio del segmento B.

En equipamiento, desde las versiones iniciales incluye:

Seis airbags

Control de estabilidad

Control de tracción

Asistente de arranque en pendiente

Pantalla multimedia MyLink

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos

WiFi integrado

Sistema OnStar

A partir de la versión LTZ agrega climatizador automático, tablero digital de 8 pulgadas, pantalla multimedia de 11 pulgadas, sensor de luces y control de velocidad crucero. La versión Premier, en tanto, suma estacionamiento automático, tapizados de cuero bitono, cargador inalámbrico y alerta de punto ciego.

Cuánto sale un Chevrolet Onix 0 km en mayo de 2026

Chevrolet mantuvo en mayo los mismos valores oficiales que venían vigentes durante abril. De esta manera, estos son los precios actualizados del Chevrolet Onix en Argentina: