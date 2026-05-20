Chevrolet S10 en mayo 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

Es una de las pickups más vendidas de Argentina. Tiene opciones 4x2 y 4x4, versiones orientadas al trabajo y variantes más equipadas.

La Chevrolet S10 sigue firme dentro de uno de los segmentos más competitivos de la industria automotriz argentina . En un mercado donde las ventas de autos 0 kilómetro todavía muestran señales de desaceleración, las pickups medianas continúan funcionando como una categoría clave y muy observada.

Este segmento ha sido ominado históricamente por modelos como Toyota Hilux , Ford Ranger y Volkswagen Amarok. Aunque no lidera el ranking, la chata de Chevrolet mantiene un volumen de ventas estable y continúa entre las pickups más patentadas del país .

Así luce el interior de la Chevrolet S10 que se vende en Argentina.

La dinámica del segmento también empezó a cambiar en los últimos meses. Mientras algunas pickups compactas crecieron y aparecieron nuevos jugadores, como la Fiat Titano, las medianas tradicionales siguen concentrando buena parte de la pelea comercial. Allí, la S10 busca posicionarse con una propuesta que combina capacidades de trabajo, tecnología y versiones más orientadas al confort.

Cómo quedó posicionada la Chevrolet S10 entre las pickups más vendidas

Según los datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondientes a abril de 2026, la Chevrolet S10 patentó 484 unidades y quedó sexta entre las pickups más vendidas de Argentina.

El ranking quedó conformado de la siguiente manera:

Toyota Hilux: 2.346 unidades Ford Ranger: 1.437 Volkswagen Amarok: 1.156 Fiat Strada: 559 Fiat Toro: 502 Chevrolet S10: 484 Fiat Titano: 416 Renault Oroch: 320 Ford Maverick: 302 Chevrolet Montana: 301

En el acumulado de 2026, la S10 alcanzó las 1.922 unidades patentadas y continúa entre las pickups medianas con mayor presencia en el mercado local.

chevrolet s10 1 Chevrolet S10: cuál es su valor en mayo 2026. General Motors

Durante abril se patentaron 47.564 autos 0 km en Argentina, lo que representó una caída interanual del 13,6%. En el acumulado anual, el mercado alcanzó 205.114 unidades, con una baja del 5,7% frente al mismo período de 2025.

Chevrolet S10: motor, transmisión y versiones disponibles

La gama de la Chevrolet S10 en Argentina está compuesta por cinco versiones que cubren desde el uso estrictamente laboral hasta configuraciones de alto nivel de confort y tecnología. Todas comparten la misma base mecánica y estructural, pero se diferencian por su nivel de equipamiento, tipo de cabina y orientación de uso.

La Chevrolet S10 scon una única motorización turbodiésel en toda la gama. Se trata del Duramax 2.8 litros, que entrega 207 caballos de fuerza, con un torque máximo de 460 Nm en las versiones con caja manual y de hasta 510 Nm en las variantes automáticas, estas últimas asociadas a una transmisión automática de ocho marchas. Es una configuración orientada al trabajo pesado, pero con buen comportamiento en ruta y uso diario.

La S10 Cabina Simple es la variante más enfocada en el trabajo pesado y el transporte de carga. En este caso, la configuración es estrictamente utilitaria y se ofrece únicamente con caja manual, priorizando robustez, simplicidad y costos de mantenimiento bajos.

La S10 WT (Work Truck) mantiene ese perfil laboral, pero suma mayor confort y equipamiento. Es la única versión de la gama que permite elegir entre caja manual o automática, dependiendo de la configuración de tracción, lo que la convierte en una de las alternativas más versátiles para uso intensivo tanto en ciudad como en el campo.

chevrolet s10 cabina simple Chevrolet S10 Cabina Simple, la versión de entrada a gama. General Motors

Un escalón más arriba aparece la S10 Z71, una versión más aventuerera pensada para un uso mixto entre trabajo y vida diaria. En esta versión, Chevrolet ya la posiciona con un enfoque más recreativo y de confort, por lo que se ofrece exclusivamente con caja automática, asociada a las variantes con tracción integral.

Las versiones más completas de la gama son la S10 LTZ y la S10 High Country. En ambos casos, el foco está puesto en el confort, la tecnología y la experiencia de manejo, por lo que vienen solo con transmisión automática. La LTZ apunta a un usuario que prioriza conectividad y seguridad, mientras que la High Country es el tope de gama, con estética diferenciada y el mayor nivel de equipamiento, pensada tanto para el uso urbano como para escapadas fuera del asfalto.

Cuánto cuesta la Chevrolet S10 en mayo de 2026

Estos son los precios actualizados de la Chevrolet S10 en Argentina durante mayo de 2026: