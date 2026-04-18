Cuánto sale una Chevrolet S10 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Mantiene su posicionamiento dentro del segmento de pickups medianas con motor turbodiésel de 207 CV y versiones 4x2 y 4x4

La Chevrolet S10 se mantiene como una de las pickups preferidas del público argentino con una receta conocida y sencilla: combina combina robustez, versatilidad y una gama que cubre desde versiones laborales hasta configuraciones más equipadas, lo que le otorga un buen posicionamiento en uno de los segmentos más competetitivos del mercado automotor argentino. ¿Cuál es su precio actualizado en abril 2026 ?

Importada desde Brasil, la S10 conserva un perfil dual muy claro: es una chata pensada tanto para el trabajo intensivo como para el uso cotidiano y recreativo. Esa combinación le permite competir directamente con referentes como Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok , Nissan Frontier y Fiat Titano .

Según los datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) , la Chevrolet S10 registró 480 unidades patentadas en marzo de 2026 , manteniéndose dentro del lote competitivo del segmento de pickups.

Interior S10 Así es el interior de Chevrolet S10 en Argentina. General Motors

En el acumulado del primer trimestre de 2026, el segmento continúa liderado por los tres modelos históricos del mercado argentino, mientras que la S10 se mantiene dentro del lote principal de las medianas.

Ranking de pickups: patentamientos del primer trimestre (enero-marzo) 2026 :

Toyota Hilux – 6.049 unidades Ford Ranger – 4.243 Volkswagen Amarok – 3.416 Fiat Strada – 1.876 Fiat Toro – 1.742 Chevrolet S10 – 1.436 Fiat Titano – 1.111 Nissan Frontier – 1.043 Ford Maverick – 1.010 Chevrolet Montana – 812

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Chevrolet S10: motor, transmisión, tracción y ficha técnica en Argentina

La Chevrolet S10 se comercializa en Argentina con el motor turbodiésel Duramax 2.8 litros, una mecánica conocida dentro del segmento que entrega hasta 207 CV de potencia y un torque máximo de 460 Nm en versiones manuales y hasta 510 Nm en las automáticas. La gama combina caja manual de seis velocidades en las configuraciones más orientadas al trabajo con una transmisión automática de ocho marchas en las versiones superiores, logrando un buen equilibrio entre capacidad de carga, desempeño en ruta y uso cotidiano.

Chevro S10 Chevrolet S10, una chata ideal para hacer off-road. General Motors

En materia de tracción, la S10 está disponible tanto en configuraciones 4x2 como 4x4, según la versión. Las variantes 4x2 priorizan eficiencia operativa para trabajo urbano y rural, mientras que las versiones 4x4 incorporan sistema de acople electrónico “shift on the fly”, pensado para mejorar el comportamiento fuera del asfalto y ampliar la capacidad en terrenos exigentes.

A nivel estructural, utiliza suspensión delantera independiente con brazos articulados y resortes helicoidales, combinada con eje trasero con elásticos semi-elípticos, una configuración clásica del segmento que prioriza robustez y resistencia para el trabajo pesado. A esto se suma dirección asistida eléctrica, frenos delanteros a disco ventilado y control de estabilidad en toda la gama, reforzando su perfil como herramienta laboral pero también como vehículo de uso diario.

Chevrolet S10 Chevrolet S10, cuál es su valor en abril 2026. General Motors

En las versiones más equipadas incorpora además asistencias a la conducción como alerta de colisión frontal, alerta de cambio involuntario de carril, control de descenso en pendientes, asistente de arranque en pendiente y monitoreo de presión de neumáticos, junto con el sistema OnStar de conectividad remota y seguridad.

Cuánto sale una Chevrolet S10 0 km en abril 2026

No se registran aumentos con respecto al mes pasado, por lo que los precios vigentes de la Chevrolet S10 en abril 2026 en Argentina son los siguientes: