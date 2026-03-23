Cuánto sale una Chevrolet S10 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Es una de las pickups medianas más consolidadas del mercado argentino, con motor turbodiésel y enfoque dual: trabajo y uso personal.

La Chevrolet S10 sigue siendo una de las pickups medianas con presencia constante en el mercado argentino, con una propuesta enfocada en robustez, versatilidad y una gama bien diversificada. Con producción regional y una mecánica conocida, apunta tanto al usuario que la necesita para trabajar como al que busca un vehículo para el uso diario con capacidad off-road. ¿Cuál es su precio actualizado en marzo 2026?

En un segmento cada vez más competitivo, la S10 se posiciona como una alternativa intermedia, con un equilibrio entre precio, prestaciones y equipamiento. Su configuración le permite competir de manera más directa con modelos como la Nissan Frontier y Fiat Titano dentro del universo de pickups medianas.

Según los datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina ( ACARA ), la S10 se mantiene dentro del lote de pickups más vendidas del país, con un volumen que le permite sostener su presencia en el segmento.

Interior S10 Así es el interior de Chevrolet S10. General Motors

Ránking: pickups más patentadas – Febrero 2026 (Argentina):

Toyota Hilux – 2.212 unidades Ford Ranger – 1.338 Volkswagen Amarok – 1.148 Fiat Strada - 548 Nissan Frontier – 477 Chevrolet S10 – 393 Fiat Titano – 370

El mercado de los autos 0km, por su parte, registró en febrero 42.026 patentamientos, lo que representa una caida del 5,7% frente al mismo mes del ano anterior. En el acumulado del ano, los patentamientos acumulan una baja del 4,9% interanual.

Chevrolet S10: modelos y versiones en Argentina

La Chevrolet S10 se comercializa en Argentina con una única motorización en toda la gama: el turbodiésel Duramax 2.8 litros, que entrega 207 CV. El torque alcanza 460 Nm en las versiones con caja manual y llega hasta 510 Nm en las automáticas, que están asociadas a una transmisión automática de ocho marchas. Es una configuración pensada para el trabajo pesado, pero con buen comportamiento en ruta y uso diario.

Chevro S10 Chevrolet S10, una pickup co buenas prestaciones para el off-road y también para el manejo urbano. General Motors

La oferta está compuesta por cinco versiones que cubren desde un perfil estrictamente laboral hasta configuraciones de mayor confort y tecnología. En la base aparece la S10 Cabina Simple, enfocada en transporte de carga y uso intensivo. Se ofrece exclusivamente con caja manual y prioriza robustez estructural, simplicidad mecánica y costos operativos contenidos.

Un escalón más arriba se ubica la S10 WT (WorkTruck), que mantiene orientación laboral pero suma equipamiento y versatilidad. Es la única variante que permite elegir entre transmisión manual o automática según la configuración de tracción, lo que la convierte en una alternativa flexible para trabajo urbano y rural.

Luego aparece la S10 Z71, con una propuesta más aventurera y recreativa. Está orientada a un uso mixto entre trabajo y vida diaria, y se ofrece exclusivamente con caja automática y tracción integral, reforzando su perfil más dinámico.

Chevrolet S10 Chevrolet S10, cuál es su precio en marzo 2026. General Motors

En la parte superior de la gama se encuentran S10 LTZ y S10 High Country, ambas enfocadas en confort, tecnología y experiencia de manejo. Solo se comercializan con transmisión automática. La LTZ prioriza conectividad y seguridad, mientras que la High Country es el tope de gama, con estética diferenciada y el mayor nivel de equipamiento, pensada tanto para el uso urbano como para escapadas fuera del asfalto.

Cuánto sale una Chevrolet S10 0 km en marzo 2026

Con los valores vigentes en el mercado argentino, la gama de Chevrolet S10 tiene los siguientes precios en marzo 2026 en Argentina.