Cuáles son las marcas que bajaron los precios de los 0km luego de la quita del impuesto interno

Varias marcas ya anunciaron sus nuevas listas de precios, con bajas importantes en su gama. El caso más extremo: un recorte de hasta US$52 mil.

El mercado de autos 0km arrancó marzo con una noticias que se venía esperando hace meses: la baja (y próxima eliminación) del impuesto interno que impactaba en los modelos más caros, conocido popularmente como “impuesto al lujo” .

En la práctica, el cambio se ve sobre todo en el universo premium y en los importados que estaban alcanzados por la alícuota más pesada. Por eso, las rebajas más llamativas aparecen en SUV grandes, deportivos y versiones tope de gama (modelos que costaban más de $ 104 millones).

En ese mapa, cinco marcas concentran la atención porque, si bien falta que se promulgue y entre en vigencia la Reforma Laboral aprobada por el Congreso, ya oficializaron nuevas listas con importantes bajas. Ford , Toyota, Lexus, DS y Mercedes-Benz ya reordenaron los valores de sus modelos alcanzados por el impuesto, lo que se traduce en bajas de hasta US$52 mil en algunos modelos.

Autos 0km: qué marcas ya bajaron precios y cuánto recortaron

Ford fue la primera en bajar los precios de sus modelos premium y de nicho. La baja más resonante se dio en la Bronco Badlands, que pasó de costar US$100.000 a US$74.000, un recorte que ronda el 26%. En la misma línea, el Mustang GT bajó de US$90.000 a US$65.000 (casi 27,7%) y también ajustó fuerte al Mustang Dark Horse: de US$97.000 a US$75.000. Más allá de que se trata de modelos de nicho, el efecto "referencia” es importante porque puede hacer bajar también los precios de segmentos inferiores.

Ford Mustang Dark Horse SC Ford Mustang Dark Horse SC. Ford

Toyota, por su parte, congeló precios de lista para su gama en general y ajustó puntualmente los modelos alcanzados por el gravamen. Ahí aparecen recortes importantes en vehículos de alto valor, como el Toyota Crown, que quedó en US$80.500 tras una baja de US$12.500 (aprox. 13,4%), y el Land Cruiser 300, que pasó a US$164.000 luego de recortar US$25.300 (cerca de 13,3%).

Toyota Crown Toyota Crown. Toyota

Lexus, la marca de lujo del grupo, siguió esa misma lógica. Por ejemplo, el Lexus GX 550 Luxury quedó en US$171.850 tras bajar US$26.500, mientras que el Lexus LX 600 Urban pasó a US$207.950 con una rebaja de US$32.050. También hubo ajustes en modelos muy buscados dentro del premium híbrido, como NX 450 h+ (queda en US$104.000) y varias configuraciones de la gama RX, con recortes del orden del 13,3% según versión.

Lexus RX 500 F Spprt (1)

Para DS, Stellantis comunicó una actualización del DS 7, con recortes fuertes en sus dos versiones: el DS7 Pallas bajó a US$52.500 (antes US$62.700) y el DS7 híbrido enchufable quedó en US$72.000 (antes US$90.000), o sea, hasta US$18.000 menos. DS ya venía acomodando precios para no quedar desfasada frente a descuentos de mercado, y la nueva coyuntura sin impuesto interno termina de empujar ese reordenamiento.

DS 7 E-Tense

Por último, Mercedes-Benz formalizó a través de su representante en Argentina (Prestige Auto) nuevas listas de precios, con fuerte impacto especialmente dentro de la gama AMG. En ese universo, se ven recortes que superan los US$50.000 en vehículos muy exclusivos (como algunos deportivos y el Clase G de alto rendimiento), mientras que las reducciones promedio se ubican en un 13%. La nueva lista regirá desde el 1º de abril, cuando entre en vigencia la ley.

Mercedes-AMG G 63 (1)

Cuando bajan los autos 0km más caros, también se reordenan precios de categoría inferiores: con abril como mes de implementación plena, el mercado todavía puede mostrar más novedades.