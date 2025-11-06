Cómo son los legendarios camiones que incorpora el Ejército después de 42 años

Es un modelo histórico y marcará un punto de inflexión para la fuerza, que todavía utiliza unidades que estuvieron en Malvinas. Cuándo los entregan.

La última compra había sido en 1983, pero el Estado argentino usa camiones Unimog desde 1968. Foto: Mercedes-Benz Camiones y Buses

Después de más de cuatro décadas, el Ejército Argentino renovará una de sus flotas más emblemáticas: la de los Mercedes-Benz Unimog . La fuerza adquirió 48 unidades del modelo U4000 , que serán entregadas en 2026 tras un proceso de licitación en el que la marca alemana compitió con otros fabricantes internacionales.

La última compra de Unimog 0km para el Ejército se había concretado en 1983 , pero lo cierto es que este modelo forma parte del paisaje militar argentino desde 1968 . Se trata de un camión diseñado para moverse en condiciones extremas y con una versatilidad que lo convirtió en un verdadero símbolo dentro de la fuerza . Su nombre proviene del alemán Universal Motor Gerät (“aparato motorizado universal”), y su historia está estrechamente ligada al transporte de tropas, equipamiento y ayuda humanitaria .

“El Mercedes-Benz Unimog U4000 se destaca por su incomparable aptitud todo terreno , concebida para superar obstáculos en los más diversos ambientes geográficos”, explicó el teniente coronel ingeniero militar Alejandro Oscar Peralta , jefe del Departamento Técnico de la Dirección General de Material del Ejército. “Buscamos mantener la misma robustez y confiabilidad que nos brindó el U416 durante más de cincuenta años de servicio”, agregó.

En el proceso de licitación los Unimog compitieron contra camiones similares de otras marcas, como Arquus, Renault o Tatra. Foto: Mercedes-Benz Camiones y Buses

El anuncio fue realizado por Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, que confirmó la adjudicación para la provisión de los vehículos. La compañía, filial de Daimler Truck, destacó que esta operación reafirma su compromiso con sectores estratégicos y con la modernización de las Fuerzas Armadas. "Nos enorgullece que el Ejército Argentino nos haya elegido para continuar construyendo el legado del Unimog en Argentina", destacó el presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, Raúl Barcesat.

Un vehículo preparado para todo terreno

El nuevo Unimog U4000 cuenta con un motor de 218 CV, tracción integral 4x4, caja manual de ocho velocidades con reductora, capacidad de carga de 4,5 toneladas y un vadeo máximo de 1,20 metros. Además, las versiones adaptadas para pasajeros pueden transportar hasta 12 personas.

unimog u4000 5 Hay 120 Unimog activos en distintas unidades del Ejército, y cumplen funciones tanto en operaciones como en tareas de protección civil y apoyo a la comunidad. Foto: Mercedes-Benz Camiones y Buses

Durante las pruebas que formaron parte del proceso de licitación, los camiones de Mercedes-Benz se impusieron a modelos como los Arquus VLRA y Renault Truck D 4×4 (Francia), o el Tatra Force T-815 (República Checa). Fuentes militares detallaron que las unidades alemanas demostraron un mejor desempeño en terrenos off-road y un nivel de confiabilidad superior.

unimog u4000 2 Desde el Ejército destacan que los Unimog son capaces de desplazarse sobre cualquier terreno, ya sea rocoso, anegado o nevado. Foto: Mercedes-Benz Camiones y Buses

La incorporación de estas unidades permitirá reemplazar progresivamente a los históricos Unimog 416, muchos de los cuales superan ya los 50 años de servicio. Estos vehículos, reconocidos por su resistencia, aún se mantienen activos gracias a un intenso trabajo de mantenimiento realizado por el Batallón de Arsenales 601, en Boulogne-Sur-Mer, provincia de Buenos Aires.

Los Mercedes-Benz Unimog 416: medio siglo de servicio

Desde 2013, el Batallón de Arsenales 601 se encarga de la reparación y repotenciación de estos camiones. La mayor Ingrid Murúa, jefa de la Compañía de Mantenimiento Integral, explicó que el proceso incluye el desarme completo de cada vehículo, la limpieza y pintura del chasis, y el posterior rearmado con componentes nacionales.

unimog 416 1 Los Unimog de la flota actual se reparan con componentes nacionales en el Batallón de Arsenales 601, en la provincia de Buenos Aires. Foto: Ejército Argentino

El taller puede trabajar simultáneamente en cuatro unidades y reacondiciona unas 60 por año. Actualmente, hay 120 Unimog 416 activos en distintas unidades del Ejército. “Su principal ventaja es que son completamente mecánicos, fáciles de reparar y capaces de desplazarse sobre cualquier terreno, ya sea rocoso, anegado o nevado”, subrayó Murúa.

unimog u4000 6 La incorporación de los estos nuevos camiones permitirá reemplazar progresivamente a los históricos Unimog 416, muchos con más de 50 años de servicio. Foto: Mercedes-Benz Camiones y Buses

Estos vehículos participaron en la Guerra de Malvinas y en misiones de paz bajo bandera de Naciones Unidas en Haití, Irak-Kuwait y Croacia. Hoy siguen cumpliendo funciones en la Operación Integración Norte —en Jujuy, Salta y Formosa— y en tareas de protección civil y apoyo a la comunidad.