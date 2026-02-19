Lo nuevo de Zanella: qué trae y cuánto sale la Ceccato Andina 300

Ya se vende en los concesionarios un modelo para quienes no solo buscan movilidad urbana, sino también salir a la ruta.

En un mercado donde cada vez cuesta más encontrar una moto que combine estética clásica con tecnología actual , la Zanella Ceccato Andina 300 llega para ocupar un lugar interesante: el de una “neo-retro” con aspiraciones ruteras, buen nivel de equipamiento y un precio que busca tentar a quienes quieren subir de cilindrada.

La apuesta de Zanella no es menor porque se mete en un segmento que crece: muchos usuarios ya no buscan solo movilidad urbana; también quieren una moto para salir a la ruta , hacer escapadas de fin de semana y, de paso, tener una posición de manejo más cómoda que la de una naked chica o un scooter.

En ese sentido, la Andina 300 se planta con una receta clásica: motor de 292 cc , caja de seis velocidades , tanque grande para viajar y un paquete de seguridad que hoy es casi obligatorio en esta cilindrada. La marca, además, refuerza el costado “de diseño”, con un conjunto que apuesta por lo tradicional.

De hecho, la marca la presenta como un modelo “inspirado en la herencia clásica del motociclismo” y “pensada para acompañar la vida cotidiana tanto en la ciudad como en la ruta”.

Zanella Ceccato Andina 300: motor, equipamiento y ficha técnica

La Zanella Ceccato Andina 300 utiliza un monocilíndrico de cuatro tiempos con 292 cc, inyección electrónica y 28 HP. Está asociado a una caja manual de 6 marchas, con refrigeración líquida y arranque eléctrico, un combo que apunta a entregar un funcionamiento progresivo y sin sorpresas.

En seguridad, el modelo viene con frenos a disco en ambas ruedas y ABS, un ítem que marca diferencia en frenadas de emergencia o sobre asfalto sucio, algo bastante común en ciudad y rutas con parches.

También suma una ciclística alineada con ese perfil “mixto”: suspensión delantera invertida (KYB) y monoamortiguador trasero hidráulico, pensados para ganar estabilidad y absorber mejor las imperfecciones del camino.

Zanella Ceccato Andina 300: autonomía, ruedas y medidas

Para el que hace muchos kilómetros, el dato que más se valora es la autonomía. La Andina 300 trae un tanque de 18 litros, una cifra alta para el segmento y bien pensada para viajes.

En cuanto a rodado, apuesta por una combinación bien “adventure” liviana: 19 pulgadas adelante (90/90-19) y 17 atrás (130/70-17), con llantas de rayos que refuerzan el look clásico. A eso suma una distancia al suelo de 180 mm, que ayuda cuando el asfalto se termina o aparecen lomos y baches.

En dimensiones declara 1.995 mm de largo, 790 mm de ancho y 1.090 mm de alto, con un peso en orden de marcha de 152 kg. Además, la ficha indica capacidad de carga de 175 kg, un punto relevante si se viaja con acompañante o equipaje.

Cuánto sale la Zanella Ceccato Andina 300 en Argentina

El precio informado por Zanella para nuestro mercado es de $7.800.000, con garantía de 1 año o 12.000 km. Es un posicionamiento que apunta a quedar por debajo de modelos que juegan en una liga superior por potencia y marca, pero ofreciendo una propuesta completa en equipamiento.

La ficha técnica también muestra la paleta de colores disponibles: Black, Blue, Dark Grey y Green, opciones que acompañan el estilo sobrio y clásico del modelo.