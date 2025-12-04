Zanella lanzó su marca de motos premium: cómo es su primer modelo

En un movimiento que marca un antes y un después para la industria local de motos, el Grupo Zanella presentó oficialmente Motori , su nueva marca de alta gama, y estrena así el modelo RTZ 500 , una Adventure que llega para disputar un lugar en un segmento históricamente dominado por jugadores internacionales. Con este lanzamiento, la firma argentina busca posicionarse más arriba en la escala de productos y competir de lleno en la media y alta cilindrada, sin perder su identidad de marca popular y cercana .

El anuncio se hizo en un evento exclusivo en Buenos Aires, donde el Grupo Zanella mostró no solo la nueva submarca, sino también una estrategia integral para reforzar su presencia en los rangos medios y altos del mercado. La compañía, con más de siete décadas de historia, aprovechó la ocasión para exhibir su proceso de rebranding , apoyado en un rediseño visual, mejoras tecnológicas y una propuesta de producto más ambiciosa.

El claim elegido, “Da Sempre, Per Sempre” , apunta justamente a esa idea: honrar el legado italiano de Zanella y al mismo tiempo proyectar un futuro más aspiracional, competitivo y alineado con las tendencias europeas en diseño y prestaciones.

Así es la primera moto de Motori, la nueva marca premium de Zanella

El giro estratégico fue explicado en primera persona por Facundo Lippo, director comercial del grupo, quien afirmó: “Zanella está evolucionando hacia un rol más competitivo, moderno y exigente. Motori es el primer gran paso hacia ese futuro, acompañando a usuarios que buscan performance, diseño y experiencias superiores.”

Motori RTZ 500 Motori RTZ 500. Zanella

La presentación de Motori no llegó sola: además de la RTZ 500, se reveló una gama de cuatro modelos de Zanella y Ceccato.

Zanella y el salto a las motos premium con Motori

El emblema de esta nueva etapa es la Motori RTZ 500, una moto del segmento Adventure que se convierte en la primera propuesta de una marca nacional en esta categoría de 500 cc. Equipa un motor bicilíndrico de 486 cc, refrigeración líquida, con 47 HP y 43 Nm de torque, asociado a una caja de seis marchas. El conjunto está pensado para ofrecer buena respuesta tanto en ciudad como en ruta y en caminos más exigentes, un punto clave para quienes buscan una moto viajera de largo aliento.

Motori RTZ 500 Motori RTZ 500. Zanella

En la parte ciclo, la RTZ 500 recurre a una suspensión KYB con horquilla delantera invertida regulable, capaz de adaptarse a distintos estilos de manejo y superficies. Se combina con frenos J.Juan y un sistema ABS BOSCH de doble canal con opción de desconexión en la rueda trasera, algo muy valorado por quienes hacen off-road y necesitan mayor libertad sobre tierra o ripio. Los neumáticos Pirelli tubeless en medidas 19” adelante y 17” atrás completan una configuración que apunta a la estabilidad y precisión en curvas y terrenos mixtos.

Motori RTZ 500 Motori RTZ 500. Zamella

Del lado tecnológico, incorpora una pantalla TFT vertical de 7 pulgadas estilo “rally”, moderna y fácil de leer, con sistema de conectividad MirrorLink por Bluetooth, más iluminación full LED para maximizar la visibilidad. El equipamiento se completa con asiento de alto confort, cubrepuños y portaequipaje trasero, elementos que refuerzan el carácter viajero y aventurero del modelo.

Motori RTZ 500 Motori RTZ 500. Zanella

La RTZ 500 se posiciona como la punta de lanza del nuevo universo Motori, con un precio sugerido de $11.490.000 y una paleta de colores que incluye plata, negro y verde. El objetivo es ofrecer una alternativa de alta gama “made in Argentina” que pueda competir en prestaciones y equipamiento con los modelos importados.

Los otros cuatro modelos que presentó la marca

El salto de Zanella hacia un posicionamiento más elevado se apoya también en dos nuevos scooters de corte Adventure que llevan el nombre Cruiser. El primero es el Cruiser 200 ADV GT, pensado como una propuesta touring con fuerte espíritu urbano. Monta un motor de 172 cc con inyección electrónica (EFI), tablero digital de 5 pulgadas, sistema de llave keyless, suspensión de mayor recorrido, luces full LED y frenos con sistema CBS, que reparte mejor la frenada y aporta seguridad respecto de un scooter tradicional. En precio, se ubica en $4.990.000, con opciones de color azul, negro y plata.

Zanella Criuiser 200 ADV GT Zanella Criuiser 200 ADV GT. Zanella

Un escalón por encima aparece el Cruiser 300 ADV Extreme, definido por la propia marca como el primer scooter ADV premium de una marca local. Está preparado tanto para la ciudad como para la ruta y los caminos de tierra, gracias a su motor de 300 cc (278 cc reales) con EFI, 25 HP y refrigeración líquida. Suma suspensiones KYB, llantas multirrayo, ABS, y un paquete pensado para viajar: calienta puños, sensor de presión de neumáticos, pantalla TFT de 5,5”, llave keyless y una importante capacidad de carga. Su precio, $7.290.000 y se ofrece en colores arena y gris.

Zanella 300 ADV Extreme Zanella 300 ADV Extreme. Zanella

La pata clásica de la estrategia está a cargo de Ceccato, submarca del grupo orientada al estilo neoclásico. Allí se presentaron dos modelos: la Ceccato Andina 300 y la Ceccato Roadster 500. La primera es una moto ágil y deportiva, diseñada para un uso urbano versátil, con motor de 300 cc y una puesta a punto que privilegia la maniobrabilidad sin resignar diseño.

La Roadster 500, en tanto, comparte el motor bicilíndrico de 486 cc de la RTZ 500, suma horquilla invertida regulable y mantiene una estética neoclásica premium, con una fuerte impronta de moto clásica moderna. En precio, la Andina 300 se ubica en $7.900.000, mientras que la Roadster 500 llega a $10.490.000.

Ceccato Roadster 500 Ceccato Roadster 500. Zanella

La nueva visión de Zanella fue sintetizada por Roxana Lopez Horn, gerenta de Marketing Corporativo del grupo, quien remarcó: “No es una transformación solo estética o de producto. Es una nueva forma de entender la movilidad, con más diseño, tecnología y calidad al alcance de los usuarios argentinos.”