Cuánto sale una Fiat Toro 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Es una de las pickups más patentadas del mercado local y sigue firme desde que se lanzó en 2016. Cuál es el ajuste que la terminal aplicó en su valor este mes.

Fiat Toro termina este 2025 reafirmando el lugar muy particular que ocupa dentro del mercado argentino: no es una pickup mediana tradicional y tampoco es una utilitaria chica, sino un punto intermedio que combina prestaciones de chata con el confort y la dinámica de un SUV . Ese formato la volvió un modelo único en su categoría y uno de los pilares de Stellantis en la región ¿Cuál es su valor actualizado en diciembre 2025?

La Toro ya no es la estrella del segmento, como en su momento lo supo ser, pero continúa firme entre las pickups compactas preferidas del país. Su buen nivel de equipamiento , una propuesta mecánica equilibrada y la comodidad de uso que la distingue frente a las otras medianas con las que compite hacen que siga siendo una opción muy buscada.

Este modelo producido en Brasil lleva ocho años en la región y en este tiempo logró instalar un concepto distinto: una pickup con manejo de SUV, caja automática suave y un tamaño ideal para el día a día, pero con capacidad real de carga y tracción cuando se la necesita. En 2025 no tuvo cambios profundos, aunque sí sumó mejoras de equipamiento y retoques menores que la mantienen vigente frente a rivales como Ford Maverick, Chevrolet Montana y la propia Titano dentro de la misma familia Fiat.

Fiat Toro: así le fue en los patentamientos de noviembre 2025

De acuerdo con el informe de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), la Fiat Toro registró 369 unidades patentadas en noviembre 2025, ubicándose en el sexto puesto dentro del segmento de pickups. Quedó por detrás de Toyota Hilux (1.831), Ford Ranger (1.215), Volkswagen Amarok (916), Ford Maverick (461) y Fiat Strada (397), pero por encima de modelos clave como Chevrolet Montana (361), Nissan Frontier (348), Chevrolet S10 (333) y RAM Rampage (309).

Fiat Toro Ultra Fiat Toro Ultra, la versión tope de gama. Stellantis

Si bien no pelea los primeros lugares del ranking general, la Toro mantiene un volumen estable que la consolida como una de las pickups compactas más elegidas del mercado argentino, gracias a su propuesta intermedia entre comodidad, capacidad de carga y buen equipamiento.

Pickups más patentadas del año (enero–noviembre 2025)

Toyota Hilux – 28.959 unidades Ford Ranger – 23.969 Volkswagen Amarok – 22.959 Fiat Toro – 7.572 Fiat Strada – 7.389 Nissan Frontier – 6.253 Chevrolet S10 – 4.917 Chevrolet Montana – 4.416 RAM Rampage – 4.339 Fiat Titano – 1.381

Fiat Toro: versiones y mecánica

La Fiat Toro ofrece dos motorizaciones bien diferenciadas que definen el carácter de cada versión. Por un lado está el impulsor T270 1.3 turbo naftero, con 175 CV y 270 Nm, asociado siempre a una caja automática AT6 y tracción delantera. Es la variante más orientada al uso cotidiano: suave, silenciosa, eficiente y con una entrega de torque inmediata que la vuelve ágil en ciudad.

La alternativa más robusta es el turbodiésel Multijet 2.0 TD350, con 170 CV y 350 Nm, combinado con la reconocida caja automática ZF AT9. Esta configuración puede elegirse con tracción 4x2 o 4x4, con modos de manejo, control de descenso, bloqueo electrónico y un rendimiento claramente superior para remolque o manejo fuera del asfalto. Es la opción indicada para quienes exigen pickups compactas con capacidades más cercanas a una mediana.

Fiat Toro mecanica Fiat Toro ofrece dos conjuntos mecánicos distintos. Stellantis

En equipamiento, la gama avanza progresivamente:

Freedom , con un combo equilibrado de confort, multimedia y seguridad.

, con un combo equilibrado de confort, multimedia y seguridad. Volcano , que incorpora mayor tecnología, estética mejorada y asistencias adicionales.

, que incorpora mayor tecnología, estética mejorada y asistencias adicionales. Ultra TD350 AT9 4x4, el tope de gama, con llantas exclusivas, barras específicas, tapizados mejorados, cámara 360°, modo sport y una dotación más amplia de confort y ADAS.

Equipamiento por versiones de la Fiat Toro

Toro Freedom T270 AT6 4x2

Motor 1.3 turbo naftero

Caja automática de seis marchas

Llantas de aleación, climatizador y ESP

Pantalla multimedia con conectividad

Toro Volcano T270 AT6 4x2

Suma llantas de mayor tamaño

Sensores delanteros y traseros

Faros full LED y estética específica

Toro Volcano TD350 AT9 4x4

Motor turbodiésel de 170 CV

Caja automática ZF de nueve marchas

Tracción 4x4 con modos off-road

Control de descenso y suspensión reforzada

Toro Ultra TD350 AT9 4x4

Tope de gama

Estética deportiva, llantas oscurecidas

Tapizados premium y ADAS ampliado

Cámara 360° y mayor dotación tecnológica

Cuánto sale una Fiat Toro 0 km con valor actualizado en diciembre 2025

Luego del aumento que aplicó la terminal del 1.64%, estos son los precios de la Fiat Toro en diciembre 2025: