Padres Organizados reclaman por los paros: "Suman más de un mes sin clases"

Denuncian que entre las medidas de fuerza de docentes, auxiliares y jornadas institucionales, los estudiantes perdieron continuidad en sus estudios.

Un grupo de padres reclama por el paro nacional de ATE de este miércoles y la sorpresiva medida de fuerza de parte del gremio docente ATEN realizada el martes. Afirman que la falta de clases y la discontinuidad afecta profundamente a los chicos. Entre sus reclamos destacan que, en la sumatoria, los estudiantes no han ido al colegio durante más de un mes.

El paro de ATEN se da en el marco del rechazo a una propuesta salarial del Gobierno provincial, que desde el sindicato consideraron insuficiente; mientras que el de ATE se realiza en oposición a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional.

Marina Smoljan, referente de Padres Organizados Neuquén, afirmó en diálogo con LU5 que el año parecía cursarse con normalidad, pero que cuando se hace el recuento de los días que los chicos no fueron a la escuela suman "más de un mes sin clases".

paro ate descuento

Aseguran que hubo más de un mes sin clases

La mujer aseguró que a lo largo del año fueron 21 días entre paros de ATEN provincial, capital y ATE. Sumó, además, que las jornadas también implican un día al mes sin clases.

Desde ATEN provincial afirmaron que, al menos a nivel provincial, hubo 5 días de paro docente a lo largo de todo el ciclo lectivo y agregaron que la conducción de la seccional capital realizó otras medidas de fuerza por fuera de la orgánica y sin informar al Ministerio de Trabajo.

Aparte de la falta de clases, Smoljan afirmó que la discontinuidad en las clases afecta profundamente a los estudiantes. "Con este nivel de discontinuidad es muy difícil que se logre algún tipo de resultado".

Expresó que el hecho de que se discutan las paritarias de forma anticipada es positivo. Sin embargo, cuestionó el hecho de que eso implique días sin clases. "En este momento se están discutiendo las paritarias del año que viene, que es algo que debería ser positivo, pero así y todo ¿no hay manera de que eso no implique días sin clase?", dijo.

escuelas

"Si quieren garantizar 180 días de clase, una discusión que se debería dar es cuántos días se van a necesitar para discutir la paritaria. Ponerlo en el cronograma, digamos", expresó.

La controversial petición sobre las jornadas institucionales

Según contó, el grupo de Padres Organizados Neuquén, presentó una petición para que las jornadas institucionales no se realicen en días hábiles. "Nosotros lo venimos planteando hace años. Parece que fuera imposible, más allá de la cantidad de jornadas. Debería hacerse un planteo respecto de cuál fue el beneficio de esta cantidad de jornada durante tanto tiempo, porque no parece que hubiera un beneficio, pero quizás lo hay. ¿Cómo lo midieron? ¿En dónde lo midieron? ¿Cuál es el beneficio? ¿En qué nos redituó?", planteó la mujer.

Escuela alumnos (1).jpg

"En la vida del chico son nueve días en las que el mundo de los adultos le dijo que hay algo más importante que su día de clases", aseveró. "Hay un montón de otras cosas que son más importantes que la educación. Eso es lo que nosotros le decimos a los chicos", agregó.

"Deberíamos hacer un blanqueo del sistema educativo. Discutir con números reales. Discutir un calendario real y empezar a priorizar lo que realmente debe suceder en el sistema educativo que es formar a los chicos. Para eso está la escuela, esa es la función de la escuela", opinó.

"La función de la escuela no es dar trabajo, la función de la escuela es garantizar la formación de todos los chicos de esta provincia", cerró.