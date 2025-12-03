Alarma por una explosión en un edificio del centro oeste: qué se sabe

Ocurrió este miércoles al mediodía en un departamento ubicado en la calle Santamaría, a metros del Consejo Provincial de Educación.
Una explosión en un departamento, en el centro oeste de Neuquén, generó alarma en la zona. Según el reporte de los vecinos, se sintió un fuerte estruendo proveniente de un edificio ubicado en la calle Santamaría, entre Belgrano y Roca.
En la zona se congregó una gran cantidad de vecinos alertados por lo ocurrido y, de inmediato, se hicieron presentes los Bomberos, Policía y ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN).
Según las primeras informaciones recolectadas por LM Neuquén, el incidente ocurrió en el segundo piso y, por el momento, se desconocen las causas del hecho. Según se pudo advertir, no se trató de un incendio. En cambio, en la escena se advierte la destrucción de la estructura del lugar y voladura de persianas, entre otros elementos.
En tanto, según la información provista por el móvil de LU5, una mujer joven resultó herida y fue trasladada al hospital Castro Rendón.
En desarrollo.
Te puede interesar...
Leé más
Paritarias 2026: el Gobierno y ATE firmaron el acuerdo paritario para el primer semestre
Explosión en centro oeste: las imágenes de la destrucción del departamento
ATEN no acepta la última oferta salarial del Gobierno y amenaza con ir al paro
-
TAGS
- Neuquén
- explosión
- centro oeste
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario