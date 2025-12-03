Neuquén La Mañana Neuquén Alarma por una explosión en un edificio del centro oeste: qué se sabe

Ocurrió este miércoles al mediodía en un departamento ubicado en la calle Santamaría, a metros del Consejo Provincial de Educación.







Claudio Espinoza

Una explosión en un departamento, en el centro oeste de Neuquén, generó alarma en la zona. Según el reporte de los vecinos, se sintió un fuerte estruendo proveniente de un edificio ubicado en la calle Santamaría, entre Belgrano y Roca.

En la zona se congregó una gran cantidad de vecinos alertados por lo ocurrido y, de inmediato, se hicieron presentes los Bomberos, Policía y ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN).

Según las primeras informaciones recolectadas por LM Neuquén, el incidente ocurrió en el segundo piso y, por el momento, se desconocen las causas del hecho. Según se pudo advertir, no se trató de un incendio. En cambio, en la escena se advierte la destrucción de la estructura del lugar y voladura de persianas, entre otros elementos.