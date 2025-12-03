Gaido se realizó los análisis toxicológicos obligatorios

Los análisis, efectuados en el hospital Castro Rendón, arrojaron resultados negativos en todas las sustancias evaluadas.

El intendente Mariano Gaido se sometió esta mañana a los análisis toxicológicos exigidos por la Ley Provincial N.º 3531 y la Ordenanza municipal N° 15035, que establece la obligatoriedad de realizar narcotests para las y los funcionarios que ocupen cargos electivos o de conducción en Neuquén. Si bien la Ordenanza de adhesión en la capital todavía no ha sido promulgada, Gaido decidió realizar el estudio de manera anticipada.

Los análisis, efectuados en el hospital Castro Rendón, arrojaron resultados negativos en todas las sustancias evaluadas. “Aquí estamos con el intendente Mariano Gaido, que ha realizado y revisado los análisis toxicológicos de orina conforme a la ley provincial. Todos los resultados fueron negativos”, confirmaron tras la evaluación.

Gaido agradeció el desempeño del personal de salud: “Quiero agradecer a Martín (ministro de Salud de Neuquén Martín Regueiro) y a todo el staff del Castro Rendón, que es nuestro hospital público y un orgullo de la ciudad. Muchas gracias por la atención y por el profesionalismo”.

Además, remarcó la importancia de cumplir con esta nueva normativa: “Es un análisis que debemos realizarnos. Es parte de la responsabilidad de la función pública y de la transparencia que debemos garantizar”, sostuvo el jefe comunal.

La norma ya rige en toda la provincia

Desde este año, la provincia de Neuquén exige que los funcionarios municipales y provinciales acrediten exámenes toxicológicos para asumir y permanecer en sus cargos. La medida forma parte de la Ley Provincial N.º 3531, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y aprobada por la Legislatura.

En la capital, la adhesión a esta norma se aprobó a través de la Ordenanza Nº 15035, que aún no ha sido promulgada.

Con la realización del estudio y la confirmación de su resultado negativo, el intendente Gaido cumplió de manera anticipada con el nuevo marco normativo que alcanzará a todas las autoridades del municipio.