Corte total en Ruta 22 en Plaza Huincul: dónde es el desvío del tránsito

Vialidad Nacional solicitó a los usuarios respetar las indicaciones de la Policía e informaron sobre un posible desvío.

Vialidad Nacional reportó a las 10:20 de la mañana un corte de ruta total en cercanías de Plaza Huincul . Informaron que se trata del kilómetro 1319 de la Ruta 22. Según informaron, la interrupción en el tráfico se debe a una manifestación.

"Se solicita a los usuarios respetar las indicaciones del personal policial que se encuentra en el lugar", publicaron.

Desde Vialidad informaron que un desvío posible desde y hacia Neuquén capital es por la Ruta Provincial 17.

Según informó Cutral Có Al Instante, se trataría de un grupo de personas con relación contractual con la municipalidad de Plaza Huincul que decidió realizar la medida de fuerza en medio de negociaciones.

Otra versión que trascendió es que se trata de monotributistas y desocupados.

En desarrollo.