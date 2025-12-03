Qué dice el pronóstico para este jueves 4 de diciembre en Neuquén

La AIC anticipa una jornada calurosa y ventosa en gran parte de Neuquén. La región Confluencia superará los 30 °C y la cordillera tendrá ráfagas fuertes.

El pronóstico del clima para este jueves 4 de diciembre llega con un escenario climático marcado por el calor y el viento en gran parte del territorio neuquino. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, la región de Neuquén Capital tendrá condiciones estables, con cielo mayormente despejado y una marcada amplitud térmica. En tanto, el norte, centro y sur de la provincia también registrarán temperaturas elevadas, aunque con variaciones según la zona.

La jornada será ideal para actividades al aire libre temprano o en el final del día, aunque la tarde se vuelve más exigente por el viento y el calor. Desde la AIC alertan que las ráfagas pueden sentirse con fuerza en los tramos de ruta abiertos y zonas de meseta.

El área metropolitana tendrá un jueves con cielo parcialmente nublado , ambiente seco y temperaturas en ascenso. La máxima rondará los 32 °C y la mínima será cercana a los 10 °C en las primeras horas del día. El viento del sector sudoeste soplará de manera moderada a fuerte , con ráfagas superiores a los 50 km/h durante la tarde.

En general, se espera un día cálido, pero estable, con buena visibilidad y condiciones favorables para actividades externas, siempre teniendo en cuenta la radiación solar y la baja humedad.

río Curi Leuvu chos malal 1

Norte neuquino

El norte de la provincia presentará un jueves muy caluroso, con una máxima que podría alcanzar los 34 a 35°C. El cielo se mantendrá entre despejado y ligeramente nublado, mientras que el viento del oeste tendrá presencia sostenida, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

La amplitud térmica será marcada: hacia la noche, la temperatura puede descender hasta los 15°C. Se recomienda evitar esfuerzos prolongados durante la tarde y extremar medidas de hidratación.

Centro neuquino

El centro de la provincia, tendrá un día con intervalos de nubes y sol, acompañado de viento persistente. La máxima estimada será de 28 a 30 °C y la mínima de alrededor de 13 °C. Las ráfagas podrían ubicarse entre 50 y 60 km/h, especialmente después del mediodía.

Estas condiciones pueden complicar la circulación en tramos de rutas provinciales, por lo que se aconseja manejar con precaución y programar viajes en horas de menor viento.

La Cordillera

Para el sur de la provincia, la AIC prevé un día parcialmente nublado, fresco y ventoso. La temperatura máxima rondará los 20 a 21 °C, mientras que la mínima será cercana a los 10 a 11 °C. El viento del oeste se intensificará durante la tarde, pudiendo registrar ráfagas fuertes de 70 a 75 km/h.

La recomendación para esta zona es circular con precaución, especialmente en caminos de montaña, y prever abrigo para las primeras horas y la noche.