Se vienen días de calor agobiante: las temperaturas rondarán los 40°C

Se advierte sobre una nueva ola de calor extremo que impactará en varias zonas, con temperaturas que irán en ascenso.

Con el inicio de diciembre y en la cuenta regresa por el inicio del verano, al parecer los días de gran inestabilidad climática quedarán atrás y se advierte sobre una nueva ola de calor que golpeará a gran parte del territorio argentino.

Lo cierto es que el sistema frontal que generó lluvias y tormentas durante el fin de semana se desplaza al norte del país, dando paso a varios días dominados por estabilidad, viento norte y un importante incremento térmico.

Meteored, el sitio especializado en meteorología, advirtió que a partir de este martes 2 de diciembre se espera la rotación del viento al sector norte, lo que transformará rápidamente la masa de aire en un componente cálido . Esto dará lugar a una ola de calor con temperaturas elevadas que dominarán la semana en distintas regiones del país.

Según precisaron la fuerte circulación de viento del norte, combinada con la escasa nubosidad, favorece un incremento térmico significativo. Las temperaturas más elevadas se concentrarán especialmente en La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el sur de Córdoba, donde se prevén máximas que promediarán los 38 °C.

ola de calor meteored

Asimismo, Meteored aclaró que las temperaturas seguirán en ascenso durante la semana, y los días donde más se sentirán serán el miércoles y viernes.

En las provincias de Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Chaco, Formosa y el este de Salta, el aumento térmico será más lento pero entre jueves y viernes podrían registrarse temperaturas cercanas a los 40 °C, consolidando un escenario de calor extremo para esa región.

En este contexto, se indicó que hacia el final de la semana, los modelos comienzan a sugerir una posible recuperación de la inestabilidad sobre la zona central del país. Y se aclaró que por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no ha emitido alertas al respecto, aunque si en muchas provincias ya se pronostica un marcado ascenso de la temperatura.

Recomendaciones ante una posible ola de calor

Las autoridades brindan una serie de recaudos para tener en cuenta debido a la presencia de las altas temperaturas:

Bebé mucha agua: no esperes a tener sed.

Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.

Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra.

Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.

Qué dice el pronóstico para Neuquén

Los próximos días, el cielo variable y temperaturas en ascenso en Neuquén. La provincia tendrá jornadas estables, con nubosidad parcial, viento moderado y temperaturas cálidas en el norte y centro, mientras que la cordillera presentará condiciones frescas pero sin lluvias.

En la capital neuquina se esperan dos jornadas cálidas y sin lluvias. Para el martes, la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará los 30 °C, con cielo parcialmente nublado. El viento soplará del noroeste con intensidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas que podrían llegar a los 42 km/h.

Rio - Balneario - Calor (3) Claudio Espinoza

El miércoles se prevé un leve descenso en la temperatura máxima, que será de 28 °C, con una mínima nuevamente de 17 °C. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y el viento continuará moderado desde el oeste, aunque con menor presencia de ráfagas respecto a la jornada previa.