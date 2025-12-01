Qué dice el pronóstico para este martes y el resto de la semana en Neuquén

Tras un fin de semana fresco y pasado por agua, la duda es: ¿vuelven a subir las temperaturas máximas en la provincia?

Los próximos días, el cielo variable y temperaturas en ascenso en Neuquén. La provincia tendrá jornadas estables, con nubosidad parcial, viento moderado y temperaturas cálidas en el norte y centro, mientras que la cordillera presentará condiciones frescas pero sin lluvias.

El tiempo se mantendrá estable en todo el territorio, con presencia de nubosidad variable y un leve ascenso de temperaturas. No se prevén precipitaciones significativas, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y los vientos se mantendrán dentro de parámetros moderados, con algunas ráfagas puntuales en sectores del centro y la cordillera. El escenario general muestra una continuidad de condiciones agradables y sin eventos meteorológicos adversos.

En la capital neuquina se esperan dos jornadas cálidas y sin lluvias. Para el martes , la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará los 30 °C, con cielo parcialmente nublado. El viento soplará del noroeste con intensidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas que podrían llegar a los 42 km/h.

PARQUE AGRESTE CIUDAD DE NEUQUEN_Moment2.jpg

El miércoles se prevé un leve descenso en la temperatura máxima, que será de 28 °C, con una mínima nuevamente de 17 °C. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y el viento continuará moderado desde el oeste, aunque con menor presencia de ráfagas respecto a la jornada previa.

Región Centro

La zona centro tendrá un comportamiento similar al del valle, con temperaturas elevadas y condiciones estables. En Cutral Co y Plaza Huincul se esperan máximas de 29 °C el martes y 28 °C el miércoles, con cielo parcialmente nublado y vientos del noroeste que se mantendrán moderados, alcanzando en algunos momentos los 30 km/h.

En Zapala, el martes presentará una mínima de 17 °C y una máxima de 29 °C, con viento leve del oeste. El miércoles tendrá una mínima de 15 °C y una máxima de 27 °C, con un aumento moderado del viento por la tarde.

Bandera Zapala.jpg

Piedra del Águila mostrará condiciones similares: máximas de 28 °C el martes y 27 °C el miércoles, con nubosidad variable y viento suave.

Región Norte

El norte neuquino volverá a ser una de las zonas más cálidas de la provincia. En Chos Malal se esperan máximas de 29 °C el martes y 28 °C el miércoles, con cielo mayormente despejado y viento débil.

Andacollo tendrá temperaturas estables, con máximas que rondarán los 26 °C y 27 °C entre martes y miércoles, sin presencia de lluvias.

andacollo.jpg

Varvarco y Manzano Amargo, por su parte, registrarán mínimas entre 13 °C y 15 °C y máximas de 25 °C a 27 °C. En estas localidades, el cielo se mantendrá despejado durante gran parte del día y el viento será leve.

Región Sur

En la zona sur y cordillerana las temperaturas serán más frescas, sin precipitaciones previstas. San Martín de los Andes tendrá máximas de 29 °C el martes y 28 °C el miércoles, con mínimas que rondarán los 17 °C.

Junín de los Andes presentará condiciones parecidas, con cielo parcialmente nublado y temperaturas estables.

Villa La Angostura será una de las localidades más frescas, con una máxima de 18 °C el martes y 19 °C el miércoles.

villa la angostura.jpg

Villa Pehuenia y Aluminé mantendrán temperaturas más templadas, con máximas de entre 23 °C y 24 °C y mínimas cercanas a los 10 °C.

En áreas altas como Copahue y Pino Hachado se esperan condiciones estables, vientos moderados y cielos con nubosidad variable.