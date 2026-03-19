Condenan a dos hermanos por matar a tiros a un camionero: de cuánto es la pena

Esta semana se realizó la instancia de determinación de la pena por el crimen de Mariano Ibarra, ocurrido en junio del 2025.

Los hermanos de apellido Hernández irán a la cárcel por el crimen del camionero.

Un tribunal integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Lisandro Borgonovo y la jueza Vanessa Macedo Font condenó por unanimidad a los dos hermanos por el crimen de un camionero de Buenos Aires en Cutral Co a una pena superior a los 13 años de prisión por el crimen.

Cabe recordar que el hecho, según fue relatado por la fiscalía, tuvo lugar la mañana del 2 de junio de 2025 , en el barrio Pampa de Cutral Co. La víctima, Mariano Ibarra , se encontraba a bordo de un camión en el cual transportaba harina y, mientras dos compañeros descargaban la mercadería del vehículo frente a un comercio de calle General Paz, los dos delincuentes abordaron al camionero.

Portando armas de fuego, rompieron un vidrio del vehículo y sustrajeron un celular, elementos personales y 200 mil pesos en efectivo .

Luego, le dispararon a Ibarra en tres ocasiones, provocándole una de las heridas en el tórax, lo que provocaría su deceso 28 días después en una clínica de la capital neuquina.

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Por esto, la fiscal Mayra Febrer acusó a los hermanos -de apellido Hernández- como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo en base a la prueba reunida que permitió dar con ellos y atribuirles el hecho.

Debate por la pena

Meses después, en diciembre y viéndose acorralados por la prueba, los imputados aceptaron un acuerdo con la fiscalía y reconocieron los hechos, lo que llevó a que fueran declarados penalmente responsables por el homicidio. En esa oportunidad, el juez Lisandro Borgonovo sostuvo que se trató de “una acción previamente concertada con división de tarea e inteligencia previa”.

Esta semana se concretó finalmente el juicio de cesura, para determinar la pena, que coincidió con la solicitada por la fiscal del caso Febrer. La jueza Vanessa Macedo Font señaló en la audiencia y en relación a la valoración de agravantes y atenuantes, que se tuvo en cuenta “la sujeción al procedimiento abreviado y evitar el juicio y la consecuente revictimización para la familia de quien resultó víctima en este caso”.

fiscal mayra febrer.jpg La fiscal de Cutral Co Mayra Febrer es la víctima del hecho atribuido a la acusada Suyai Contreras.

“La pena justa, razonable, proporcional, respetuosa de los principios constitucionales y finalidad de la pena, adecuada para el hecho por el cual fueron condenados es la de 13 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo”, manifestó. El juez Maximiliano Bagnat también integró el tribunal interviniente.

Quién era la víctima

La víctima fue identificada como Mariano Daniel Ibarra, de unos 40 años. El hombre trabajaba para la empresa Zabalegui de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, pero era oriundo de la localidad de Coronel Dorrego, donde además tenía al resto de su familia.

Brenda, hermana del hombre asesinado, declaró a medios radiales que los asaltantes fueron rápidamente notados por Ibarra, comenzó a tocar la bocina del vehículo de manera desesperada, intentando alertar a los hombres que descargaban la mercadería. "Le aparecieron en la ventana, él les dijo que les daba todo, que no le hicieran nada y lo empezaron a golpear", relató Brenda. Acto seguido, le dispararon en tres oportunidades.

De todo esto se enteraron de boca del propio Mariano, quien en un principio estuvo despierto y pudo conversar con su familia, que viajó desde Coronel Dorrego hacia Neuquén capital, donde quedó internado, para acompañarlo. Los viajes y días de estadía generaron un gasto que no podían costear y por ello debieron incluso organizar una rifa.