"Nos mataron en vida", el desconsuelo de la familia del camionero asesinado en Cutral Co

Lo afirmó una de las hermanas de la víctima. La semana pasada, la fiscalía formalizó el inicio de la investigación contra dos hermanos vinculados al ambiente delictivo de Cutral Co.

La detención de los dos presuntos asaltantes no trajo calma a la familia del camionero de Buenos Aires asesinado en Cutral Co, ya que saben que la prisión domiciliaria no garantiza nada. A pocos días de cumplirse un mes del crimen, la pérdida duele más que nunca y necesitan de la colaboración de la gente para seguir afrontando gastos inesperados.